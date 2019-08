Zinnowitz

28 Aktenordner à 200 Blatt, dazu diverse weitere Bücher – die Lektüre, mit der sich der Lubminer Rechtsanwalt Axel Vogt seit Wochen beschäftigt, ist ganz schwere Kost: Es ist die Anklageschrift gegen den mutmaßlichen Mörder Nicolas K. aus Karlshagen.

Der 19-Jährige soll in der Nacht zum 18. März gemeinsam mit seinem Kumpel Niko G. (21) die schwangere 18-jährige Maria K. in Zinnowitz auf Usedom auf brutale Weise durch zahlreiche Messerstiche ermordet haben. Axel Vogt ist der Pflichtverteidiger von Nicolas K. in dem Prozess, der nächste Woche – am 20. August – vor der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichtes Stralsund beginnt.

Einen mutmaßlichen Mörder verteidigen? Jemandem zur Seite stehen, der womöglich einen Menschen sterben sehen wollte und deshalb mutmaßlich eine 18-Jährige heimtückisch angegriffen und dutzende Male mit dem Messer zugestochen hat? Wie kann ein Familienvater, gar ein dreifacher wie Axel Vogt, eine solche Aufgabe annehmen? Wie kann er diese Last stemmen? Wie kann er sie ertragen?

Das Gericht wählt Pflichtverteidiger aus

Das Gericht hat ihn als Pflichtverteidiger ausgewählt. Das geschieht immer dann, wenn ein Angeklagter sich keinen Verteidiger seiner Wahl leisten kann. Denn jeder Mensch – ohne Ansehen der Person – hat in Deutschland das Recht auf einen Verteidiger. „Das ist gut so“, sagt Vogt. Der Unterschied zu den frei wählbaren Verteidigern: Vogt und seine Kollegen werden von den Steuerzahlern bezahlt, die in solchen Fällen auch für die Prozesskosten aufkommen. Dafür müssen die Pflichtverteidiger rund um die Uhr zur Verfügung stehen, um eben solche Aufgaben zu übernehmen. Rund um die Uhr heißt nachts, sonntags, immer.

Axel Vogt hat das Mandat angenommen. Genau wie sein Kollege René Neumeister aus Greifswald, der für den zweiten mutmaßlichen Täter bei diesem Mord, den 21-jährigen Niko G. aus Zinnowitz, vom Landgericht als Pflichtverteidiger ausgewählt wurde. G. soll, nachdem Nicolas K. hinterrücks auf Maria eingestochen hatte und sie zusammengebrochen war, die Beine der jungen Frau festgehalten haben, damit der andere weiter ungehindert auf sie einstechen konnte.

Wie kann ein Mensch das ertragen?

Vogt, 53 Jahre alt und seit 18 Jahren als Rechtsanwalt tätig, könnte es sich leicht machen und sagen, er muss Geld verdienen und eine Familie ernähren. Doch einfach und leicht sind Eigenschaften, die – zumindest im Berufsleben – nicht zu ihm passen. Er macht es sich nicht leicht. Überlegt lange und bei der Antwort suchen seine Augen hinter den Brillengläsern den direkten Blickkontakt zum Gesprächspartner: „Geld kann man auf vielfältige Weise verdienen, auch als Anwalt. Pflichtverteidiger zu sein für Straftäter, auch solche der allerschlimmsten Sorte, war meine freiwillige Entscheidung. Ich habe mich fürs Strafrecht entschieden, das heißt, ich muss alles machen und kann mir nicht nur die Rosinen rauspicken.“

Die Abgründe menschlichen Verhaltens, die sich bei solchen Verbrechen auftun, muss und will er aushalten. „Andere, Polizisten etwa oder Ärzte, Staatsanwälte, Jugendamtsmitarbeiter, die müssen auch diese menschlichen Tragödien aushalten“, argumentiert er. Und gerade Tötungsdelikte im sozialen Milieu würden zunächst oftmals nach einer schnellen Lösung aussehen. „Aber in der Verhandlung kommen manchmal Dinge zur Sprache, die niemand für möglich gehalten hat. Und dann kann ein solcher glasklarer Fall auch mal mit einem Freispruch enden“, sagt Vogt. Deshalb sei es gut, dass jeder Mensch Anspruch auf einen Verteidiger hat.

Gutachten über mutmaßlichen Täter

Nicolas K., der mutmaßliche Mörder von Maria K. aus Zinnowitz, hat keinen Freispruch zu erwarten. Aber er wird wahrscheinlich nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil er mit 19 Jahren noch als Heranwachsender gilt. Das Strafmaß ist deutlich geringer – maximal zehn Jahre für lebenslänglich, 15 Jahre, wenn die besondere Schwere der Schuld nachgewiesen wird. Das zu verstehen, fällt manchem Erwachsenen schwer, gilt man in Deutschland doch mit 18 Jahren als volljährig.

Noch viel weniger Verständnis gibt es für die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter möglicherweise nicht voll schuldfähig sein könnte, wenn das ein forensisches Gutachten aussagt. Die Staatsanwaltschaft hat ein solches Gutachten in Auftrag geben lassen, Nicolas K. wird deshalb seit Wochen in einer forensischen Klinik untersucht. „Es ist auch für mich ganz wichtig, zu wissen, ob das Verhalten von K. teils krankhaft bedingt ist oder ob er uns allen nur was vorspielt“, so Vogt. Er will herausfinden, wie viel Emotion vorhanden ist und wie viel eiskalte Berechnung.

Vogt begann als Leistungssportler

Das Strafrecht fasziniert Vogt. Es sei so vielschichtig. Sein großes Interesse rühre ganz sicher von der 30-jährigen Tätigkeit seiner Mutter in der Rechtsmedizin her. Dennoch wurde er zunächst Leistungssportler, Schwimmer. „ Selbstdisziplin und Eigenorganisation habe ich damals beim Sport verinnerlicht und bis heute beibehalten. Das hilft mir jetzt“, sagt Vogt.

Nach der Wende habe er dann das Jurastudium in Angriff genommen. Sein erstes Praktikum während des Studiums habe er bei der Kripo und dem ehemaligen langjährigen Polizeipressesprecher Axel Falkenberg in Anklam gemacht. Die Juristenlaufbahn begann dann in der Wolgaster Kanzlei von Holger Henselin. Sein erstes Tötungsdelikt vertrat er 2002: Ein Verkehrsteilnehmer hatte die fahrlässige Tötung der Beifahrerin zu verantworten. Inzwischen arbeitet Axel Vogt nicht nur als Verteidiger im Familien- und Strafrecht, sondern auch als Zeugenbeistand, Opfervertreter und Ergänzungspfleger.

Kinderschicksale gehen ihm am meisten unter die Haut

Viele dieser Aufgaben haben mit Kindern zu tun: Denn für ihn gibt es etwas, was noch viel schlimmer ist, als furchtbare Mordfälle wie der von Maria aus Zinnowitz. „Am allerschlimmsten sind Sexualdelikte mit Kindern“, sagt Vogt. Und bekennt: „Kinderschicksale gehen mir am meisten unter die Haut.“

Gerade hat er wieder einen Fall als Pflichtverteidiger zu vertreten, der über die Region hinaus für Entsetzen sorgte. Er vertritt die Mutter der toten sechsjährigen Leonie aus Torgelow, die Anfang Januar nach schwersten Misshandlungen gestorben ist. Der Stiefvater ist wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt. Axel Vogt wurde als Pflichtverteidiger der leiblichen Mutter von Leonie bestellt. Die Frau ist ebenfalls angeklagt, mitschuldig am Tod des Kindes zu sein.

Details will er keine nennen, nur so viel: Um die Fotos anzuschauen, habe man schon starke Nerven gebraucht. „Aber wenn bei einer Tatortbegehung wie der in Torgelow, bei der die Polizei mit einer Puppe das Martyrium Leonies nachstellte, gestandene Polizisten, Rechtsanwälte, Gutachter – viele davon Familienväter – sich wegdrehen zum Luftholen oder sogar vor die Tür müssen, dann ist dem Kind ganz Furchtbares passiert.“ Auch aus diesem Grund wird er beantragen, dass zumindest die Verhandlung gegen die Mutter zu großen Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Der Beruf erfordert viel Selbstdisziplin

Für ihn gilt deshalb ein Grundsatz, den er gleich zu Beginn seiner Anwaltslaufbahn verinnerlicht hat: „Ich präge mir niemals die Gesichter der Opfer ein.“ Dazu sei viel Selbstdisziplin notwendig, aber nur so komme man bei all diesen Fällen von der Emotionalität weg und bleibe objektiv. Es sei auch deshalb wichtig, „weil man als Anwalt nicht psychologisch betreut wird, sich aber dennoch immer die Tatorte, die Fotos, die blutverschmierte Kleidung anschauen und die detaillierten Gutachten durchlesen muss“, erklärt Vogt.

Und noch etwas ist für den Anwalt unerlässlich: Die Balance zwischen Beruf und Familie müsse stimmen. „Ich habe glücklicherweise eine verständnisvolle Ehefrau, die selbst Juristin ist. Wir unternehmen mit den Kindern viel, aber alle wissen, dass es Sonntage gibt, an denen sie auf einmal allein los müssen, weil ich plötzlich durch einen Anruf als Pflichtverteidiger gefragt bin“, so der Lubminer. Vogt hat zudem ausfüllende Ehrenämter: Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister des Seebades Lubmin und seinem früheren Sport als Rettungsschwimmer treu geblieben. „Es erdet, wenn es in Gesprächen dann um Straßenbau, Kurkarten und Veranstaltungen geht oder wenn sich Urlauber bedanken, weil wir sie aus einer gefährlichen Situation beim Baden gerettet haben“, erklärt Vogt.

Er findet sogar manchmal noch die Zeit zum Fernsehen. „Krimis“, meint er schmunzelnd. „Tatort“ muss es nicht sein, da echauffiere er sich zu sehr, was alles falsch dargestellt wird. Aber bei einem guten Film zur organisierten Kriminalität sage er nicht Nein. „Damit habe ich beruflich ja so gut wie nie zu tun“, fügt er erklärend an. Doch jetzt, wenige Tage vor Prozessbeginn im Fall Maria K., sind Ehrenämter und Fernsehen zweitrangig. Vorrang hat für Axel Vogt schwere Kost: 28 Aktenordner à 200 Blatt rund um das furchtbare Geschehen an jenem 18. März in Zinnowitz.

