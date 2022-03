Auf Usedom fehlen noch viele Rettungsschwimmer – DLRG ist aber optimistisch

Heringsdorf/Zinnowitz

Den Strand von Zinnowitz kennt Christian Baller quasi in- und auswendig. Wie oft er schon zwischen dem Fischer- und Sportstrand mit dem Quad hin- und hergefahren ist, kann er gar nicht sagen. Tausende kleine und große Hilfseinsätze stehen in den Einsatzbüchern der vergangenen 30 Jahre, wo er am Strand Wache hält. Obwohl die offizielle Badesaison erst Mitte Mai beginnt, steckt der Insulaner als Wachturmleiter jetzt schon in den Vorbereitungen.

Doch diese gestalten sich von Jahr zu Jahr schwieriger. „Damals, also Anfang der 1990er Jahre, waren die Listen für die Rettungsschwimmersaison schon im Dezember des Vorjahres voll. Der Job war bei den jungen Leuten beliebt, denn viele wollten die Ferien an der Ostsee verbringen und sich noch etwas Geld nebenbei verdienen.

Heute sieht die Situation anders aus, denn alle Sportvereine und ehrenamtliche Institutionen buhlen um die Gunst der jungen Leute. Viele Rettungsschwimmer von damals haben jetzt auch eine Familie und sind somit anderweitig beschäftigt“, sagt er.

Unterkunft wird von der Gemeinde gestellt

30 Euro bekommen die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer pro Tag als Aufwandsentschädigung für ihren Dienst auf dem Turm. „Außerdem wird eine Unterkunft gestellt und je nach Tätigkeitsdauer werden Fahrtkosten übernommen. Zusätzlich kommen hauptamtliche Wachleiter zum Einsatz, um die verantwortungsvollen Aufgaben in der Wasserrettung zu gestalten und die Ehrenamtlichen anzuleiten“, sagt Franziska Krause vom Deutschen Roten Kreuz in Anklam.

An den einzelnen Standorten gibt es noch Besonderheiten: In den Kaiserbädern gibt es ein gemeinsames Frühstück und einen kostenfreien Zugang zur Ostseetherme. In Zinnowitz ist das Frühstück ebenfalls inklusive.

In Zinnowitz fehlen Christian Baller nach aktuellem Stand noch elf Männer und Frauen, die anderen Menschen helfen wollen. Erschwerend kommt für die Rettungsschwimmer hinzu, dass sie lange Zeit durch die Corona-Einschränkungen nicht in der Halle trainieren durften. Jetzt sei es wieder möglich, aber der Trainingsbetrieb findet nur in Anklam statt.

Die meisten Anfragen trudeln im April ein

Franziska Krause vom DRK berichtet, dass für die Kaiserbäder und Zinnowitz noch reichlich Personal gesucht wird. „Die Anfragen trudeln jetzt nach und nach ein. Für die Monate Mai und Juni freuen wir uns noch über Bewerbungen – das ist aber nicht ungewöhnlich für diese Zeit. Die Reihen füllen sich meist erst im April“, sagt sie.

Und wer kann alles Rettungsschwimmer werden? „Voraussetzungen, um als Rettungsschwimmer aktiv zu werden, sind ein gültiger Nachweis über das Deutsche Rettungsschwimmer Abzeichen (mind. Silber und nicht älter als drei Jahre), ein Mindestalter von 16 Jahren und der Erste Hilfe-Schein. Außerdem darf die Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht älter als ein Jahr sein. Weitere Qualifikationen wie Bootsführerschein sind auch willkommen, aber kein Muss“, so Krause.

Noch mehr als 30 Plätze bei der DLRG frei

Hätte man Mai Bartsch von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft noch im Januar nach der Vorbereitung für die kommende Sommersaison gefragt, hätte sie Bauchschmerzen bekommen. In diesen Tagen sieht die Welt schon wieder besser aus. „Ich bin überrascht, dass wir trotz zwei Jahre verminderter Trainingsmöglichkeiten so einen guten Zuspruch an Bewerbungen haben“, sagt sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterstützung in der Vorsaison bekommt die DLRG von jungen Leuten aus einem Bundesfreiwilligendienst-Projekt. „Die jungen Männer und Frauen kommen zwei Mal für jeweils 14 Tage an die Küste. Das erleichtert uns die Arbeit vor allem in der Vorsaison, wenn noch keine Ferien sind.“

Unterstützung kommt von anderen Ortsgruppen aus Deutschland

Die DLRG betreut die Strandabschnitte in Trassenheide, Zempin, Kölpinsee und Ückeritz. „Ab dem 23. Juli haben wir alle Türme komplett besetzt. In der Zeit zwischen Mitte Mai und dem 16. Juli fehlen uns noch 35 Rettungsschwimmer. Wir sind aber guter Dinge, dass alle Türme besetzt werden“, so Bartsch.

Unterstützung bekommen die Rettungsschwimmer an der Ostsee von unzähligen Ortsgruppen aus vielen Teilen Deutschlands. „Wenn die süddeutschen Bundesländer wie Bayern, Hessen und Baden-Württemberg Ferien haben, bekommen wir auch mehr Rettungsschwimmer. Etwas Sorge bereitet uns noch die Zeit, wenn die Kinder aus Berlin und Nordrhein-Westfalen Ferien haben. Aber die Türme bekommen wir auch noch besetzt“, sagt sie zuversichtlich.

Von Hannes Ewert