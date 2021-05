Koserow

Am Pfingstsonntag will auch „Kelchs Fischrestaurant“ in Koserow wieder öffnen. Während des Lockdowns hatte Betreiberin Annette Krone-Block einen Außer-Haus-Verkauf angeboten, nun will sie wieder im Restaurant und auf der Außenterrasse Gäste begrüßen. „Wir öffnen am Sonntag um 12 Uhr. Bei uns gibt es Fisch und Fleisch, von der Maischolle bis zu Spare Rips.“

Öffnen am Pfingstsonntag und Pfingstmontag wird auch „Das Inselcafé“ in Sauzin, jeweils von 12 bis 17 Uhr an beiden Tagen. „Ich freue mich, meine lieben Gäste endlich wieder mit meinen Kreationen vor Ort verwöhnen zu dürfen“, sagt Inhaberin Ariane Flohr. Natürlich bleibe auch der Außer-Haus-Verkauf bestehen, der den ganzen Winter über stattgefunden hat. „Denn lieb gewonnene Gewohnheiten darf man gerne weiter behalten“, kommentiert die Café-Besitzerin. Auch die ganze Torte zum Geburtstag oder zur Familienfeier stellt Ariane Flohr weiterhin für ihre Gäste her. Vorbestellungen sind möglich unter Telefon 0162 / 967 9 207.

Das Hotel und Restaurant „Meereswelle“ im Seebad Ahlbeck öffnet am Pfingstsonntag und -montag von 12 bis 19 Uhr mit einer kleinen, aber feinen Karte den Außen- und Innenbereich für seine Gäste. Inhaber Manfred Wenisch hofft auf viele Gäste, die sich von seinem Team gern verwöhnen lassen.

Wer zu Pfingsten am Fluss Kulinarisches genießen möchte, ist in Anklam bei Abenteuer Flusslandschaft willkommen. Das Flusscafé in der Anklamer Werftstraße ist zu Pfingsten geöffnet und erwartet von 13 bis 17 Uhr seine Gäste. Im Gastraum kann bei Kaffee, Kuchen oder Fischbrötchen gesessen werden. Während des gesamten Wochenendes stehen zudem die Hausboote des Unternehmens zur Besichtigung zur Verfügung.

Von Henrik Nitzsche