Die Corona-Krise hat in der Gastronomie tiefe Spuren hinterlassen. Kurzarbeit, mehrmonatige Schließungen und jetzt strenge 2G-plus-Regelungen. Hinzu kommt, dass ein Teil des Personals abgewandert ist und in vermeintlich sichere Branchen wechselte. Etwa jeder zweite Unternehmer sehe sich in seiner Existenz bedroht. Das geht aus einer Umfrage der Dehoga hervor. Die Umfrageteilnehmer bezifferten den durchschnittlichen Umsatzverlust demnach auch im Januar 2022 mit 55 Prozent im Vergleich zum Monat Januar 2019.

Es kämen deutlich weniger Gäste, und es komme auch zu Konflikten mit Besuchern. Die 2G-plus-Regel bedeutet, dass Gäste geimpft oder genesen und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Mehr als 30 Prozent der befragten Unternehmer hätten ihr Unternehmen vorübergehend geschlossen, weil eine Öffnung unwirtschaftlich sei, so Lars Schwarz, Dehoga-Vorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern.

Fisch-Domke: Vorübergehend alle Restaurants geschlossen

Rein theoretisch dürfte Fischgastronom André Domke all seine Restaurants in den Kaiserbädern öffnen. Praktisch tut er das allerdings nicht. „Alle sind gerade geschlossen, weil es wirtschaftlich einfach nicht mehr machbar ist“, sagt er. „Für unsere Branche ist 2G plus der Tod, denn viele Gäste gehen leider nicht erst zum Test, um dann bei uns Essen zu gehen. Außerdem gibt es einen beachtlichen Teil der Bevölkerung, der leider noch nicht geimpft ist. Man kann nur daran appellieren, dass mehr zur Impfung gehen. Umso schneller sind wir hoffentlich alle G-Regeln in der Gastronomie wieder los“, sagt er.

Einige seiner Angestellten befinden sich schon in Kurzarbeit, andere bummeln Urlaub und Überstunden ab. „Es sind derzeit so wenig Gäste da, dass die Kollegen mit der vorhandenen Arbeit nicht mehr auf ihre Stundenanzahl kommen. Wirtschaftlich sah ich keine andere Chance als die vorübergehende Schließung der Läden“, erklärt er. Er hofft darauf, dass bald wieder mehr Urlauber auf die Insel kommen, damit sich eine Öffnung lohnt. „Wir arbeiten ja mit verderblichen Lebensmitteln, die dann schnell konsumiert werden müssen“, so Domke. Verstehen kann Domke allerdings nicht, dass im nur wenige Kilometer entfernten Polen alle Hygienemaßnahmen nicht so streng gesehen werden. „Dort werden sogar die Steuern gesenkt und jeder kann sich denken, wohin dann die Urlauber ziehen.“

„Kogge“ auf der Ahlbecker Seebrücke seit Corona-Beginn dicht

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die „Kogge“ in der Ahlbecker Seebrücke geschlossen. „Ein Barbetrieb ist aufgrund des notwendigen Abstands nicht möglich, aber wir nutzen die Räumlichkeiten noch für Trauungen“, sagt Lars Stroth, Geschäftsführer der Ahlbecker Seebrücke. Je nach aktuellen behördlichen Vorgaben planen die Betreiber die Nutzung der „Kogge“ für private Feierlichkeiten und hoffen auf baldige vollständige Öffnung.

Stroth hofft, dass ein Normalbetrieb ohne Abstand und Maske bald wieder möglich ist und Gäste begrüßt werden dürfen. „Inzwischen scheinen sich die Anzeichen auf eine Endphase der Pandemie zu mehren und somit auch die Hoffnung auf die Normalität“, sagt er. Allerdings mussten in den vergangenen zwei Jahren eine Reihe von geplanten Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden.

Seetelhotels mit weniger Hotels am Markt

Auch die Seetelhotels mussten aufgrund der aktuellen Pandemielage umplanen. „Wir haben nur sieben der elf Hotels geöffnet“, sagt Walter Neumann aus der Geschäftsführung des Unternehmens. Ein geschlossener Standort ist zum Beispiel das gerade frisch eröffnete Kinderressort in Trassenheide. „Alle Kinder befinden sich derzeit in der Schule oder im Kindergarten. Hinzu kommt, dass sich ein Teil der Kinder in Quarantäne befindet“, so Neumann. Allerdings soll das Haus über die Winterferien wieder an den Start gehen. „Bedingung ist aber, dass alle Kinder einen negativen Test mitbringen müssen – egal wie alt sie sind“, sagt er.

Auch das Hotel Nautic in Koserow – welches die Hotelgruppe übernommen hat – ist geschlossen. „Die Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit und die Gäste werden auf andere Hotels umgebucht.“ Die Hotelgruppe versucht allerdings so wenig wie möglich Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken – viel soll durch Urlaub und Überstunden ausgeglichen werden.

Weiterhin geschlossen bleibt das mexikanische Restaurant „La Posada“ in Bansin. „Aufgrund der räumlichen Enge ist ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich. Wenn alle Abstände eingehalten werden sollen, können dort nur acht Personen sitzen. Es macht überhaupt keinen wirtschaftlichen Sinn, dort zu öffnen“, erklärt er. Auch der Pub in Bansin war lange Zeit geschlossen, etablierte sich aber nun als beliebte Lokalität zum Essen und trinken. Auch das Brauhaus in der Friedensstraße profitiert davon, dass umliegende Gasthäuser geschlossen haben.

„Wir brauchen Wohnraum für 200 Menschen in Zinnowitz“

Ein großes Problem sieht Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in der Region, auf die Insel Usedom zukommen. „In zehn Jahren – wenn alle Angestellten der geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre in Rente gehen – muss die Lücke auf dem Arbeitsmarkt mit neuen Fachkräften geschlossen werden. Die riesige Herausforderung besteht darin, dass derzeit nicht ausreichend Wohnraum auf der Insel zur Verfügung steht, denn die künftigen Rentner verlassen ja nicht automatisch die Insel, nur weil sie nicht mehr arbeiten. Allein für Zinnowitz bedeutet dies, dass rund 200 Wohnungen entstehen müssten, damit Koch, Kellner und Co. eine bezahlbare Wohnung bekommen“, erklärt er.

Finanzielle Reserven sind bald aufgebraucht

Zur jetzigen Situation in der Gastronomie kann er sagen, dass die finanziellen Reserven bei einigen seiner Kollegen auf dem Nullpunkt angekommen sind. „Wir haben das große Glück, dass wir alle eine sehr gute Sommersaison 2021 hatten, aber in fünf Monaten kann man nicht das restliche Jahr finanzieren. Die Kragenweite wird für einige Unternehmer also immer enger“, sagt er.

Der Dehoga-Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass die Region für die kommende Saison noch etwa 250 „helfende Hände“ in der Küche, im Hauskeeping oder auch an der Rezeption braucht, um die Saison zu meistern. „Andernfalls müssen mehr Ruhetage eingeführt oder Öffnungszeiten gekürzt werden“, sagt er.

