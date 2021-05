Auf Usedom stehen die Strandkörbe wieder an den Strand

Zinnowitz

Es kann wieder losgehen! Seit Freitag ist es wieder erlaubt, sich in einen Strandkorb zu setzen und die Sonne zu genießen. Zwischen Karlshagen und Ahlbeck stehen im Hochsommer rund 7300 Strandkörbe in allen denkbaren Farben und Ausstattungsmerkmalen. Die Zinnowitzer Strandkorbvermieter Mayk und Jörg Borchardt holten ihre Körbe am Freitagnachmittag an den Strand. Normalerweise hätten die ersten Körbe schon Anfang April am Strand gestanden, doch der Corona-Lockdown machte allen Vermietern einen Strich durch die Rechnung. In der kommenden Woche soll zudem das Wetter sehr gut werden. Perfekt für das erste Bad in der Sonne. Wer sich traut, kann auch schon ins Wasser gehen. Borchardt möchte ab Samstag seine Körbe anbieten. Der Tagespreis beträgt zwölf Euro.

Von Hannes Ewert