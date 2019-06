Insel Usedom

Er lässt wieder die Puppen tanzen – Jonas Soubeyrand ist mit der Klausthaler Puppenbühne auf Sommertour. Knapp 50 Auftritte sind bis Mitte August an sechs Orten geplant. Der Mann aus der Uckermark, dessen Künstlername „ Klaus Thaler“ ist, spielt in den Konzertmuscheln Zinnowitz, Karlshagen und Trassenheide sowie auf den Campingplätzen Stubbenfelde, Ückeritz und Loissin. Er und sein Mitstreiter Max Nowotny haben drei Stücke im Gepäck. Auf dem Programm stehen „Der Soldat und das blaue Wunder“, „Der Fischer und seine Frau“ sowie „Kasper und der Stein der Weisen oder warum ist die Banana krumm?“. Rund 50 Puppen gehören zur Bühne, die es mittlerweile seit 25 Jahren gibt. Anfangs reiste Soubeyrand noch mit der Kutsche über die Lande, inzwischen ist er mit einem Lkw Magirus Deutz, Baujahr 1962, unterwegs. „Wir freuen uns, dass wir nach fünf Jahren Abstinenz mal wieder auf Usedom sind“, so der Puppenkünstler, der die Stücke – zehn hat er derzeit im Repertoire – selbst schreibt.Die nächsten Termine:25. Juni Kurmuschel Karlshagen26. Juni Campingplatz Stubbenfelde27. Juni Konzertmuschel Trassenheide28. Juni Campingplatz Loissin30. Juni Campingplatz Ückeritzjeweils 18 Uhr mit dem Stück „Der Soldat und das blaue Wunder“

Henrik Nitzsche