Ahlbeck

Jetzt sind sie endlich da: Pünktlich zum Beginn der Sommerferien werden auf der Insel Usedom die Recup-Becher mit eigenem Insel-Logo eingeführt. Am Donnerstag stellte die Usedom-Tourismus GmbH die neuen Mehrwegbecher in Ahlbeck vor. 25 000 Stück wurden bei dem Unternehmen aus Süddeutschland bestellt, die 25 teilnehmenden Partner bekommen jetzt alle nach und nach ihre Bestellungen.

Im Januar angestoßen, im Juni umgesetzt

Im Januar dieses Jahres wurde das Projekt erstmalig auf der Insel Usedom vorstellt. Das Interesse war bei der ersten Zusammenkunft in Zinnowitz groß. „Auf der Insel gab es erst zwei teilnehmende Partner, nun 25. Das ist eine gute Zahl. Nach oben hin freuen wir uns natürlich, dass noch mehr mitmachen, damit es für jeden attraktiver wird“, erklärt UTG-Chef Michael Steuer.

So sehen die neuen Becher aus. Quelle: Hannes Ewert

Das System ist einfach: Den Becher gibt es gegen Pfand von einem Euro bei einem Partner, der an dem System teilnimmt. Einige Vertragspartner bieten auf die Heißgetränke kleinere Rabatte an, um die Attraktivität zu steigern. Und der Becher kann nach dem Trinken bei dem Partner wieder abgegeben werden. Oder man holt sich gleich ein neues Getränk. Ziel ist es, dass die Becher auf diese Weise quer durch Deutschland kreisen, die Umweltbilanz verbessern und nebenbei noch Werbung für die jeweilige Destination machen. Immerhin werden pro Jahr 2,8 Milliarden Kaffeebecher pro Jahr in Deutschland verbracht. Die Lebenszeit dieser Becher ist vergleichsweise gering.

In Zusammenarbeit mit allen Kurverwaltungen wurden die Symbole erarbeitet. Dazu zählt unter anderem der Strandkorb, die Sonne, eine Windmühle, eine Seebrücke oder auch Möwen. „Der Becher spiegelt unsere Identität auf der Insel Usedom wider“, so Steuer.

Ähnliche Becher in den Bernsteinbädern

Auch in den Bernsteinbädern zwischen Zempin und Ückeritz setzen die Kurverwaltungen bei der Vorbereitung von Festen, Märkten oder anderen Veranstaltungen auf die Wirkung der wiederverwendbaren Becher. 30 000 Becher mit eigenem Design wurden kürzlich geliefert. Diese gibt es in zwei verschiedenen Größen. Diese sind aber nicht nur den Verzehr von Kaffee gedacht, sondern für Bier, Limonaden, Saft und Co. „Wir hatten die Becher zum ersten Mal bei ’ Koserow wäscht an’ zum Pfingstfest im Einsatz“, erklärt Koserows Kurdirektorin Nadine Riethdorf. Der Erfolg war spürbar. „Wir hatten nach der Veranstaltung weniger Becher als vorher. Und diese machen nun außerhalb der Insel Werbung für die Bernsteinbäder“, erklärt Riethdorf.

Die Kurverwaltungen empfehlen den Händlern eine Pfandgebühr von zwei Euro zu erheben. „Einige nehmen sich diese Becher mit nach Hause – vergleichsweise so wie bei einem Konzert als Andenken“, erklärt Toni Schulz, der Ückeritzer Kurdirektor. „Das Gute daran ist, dass auf den Veranstaltungen wesentlich weniger Einwegmüll entsteht“, so Schulz.

So kann man mitmachen

Wer an dem inselweiten Recup-System mitmachen möchte, kann sich per Mail an recup@usedom.de wenden.

Hannes Ewert