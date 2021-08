Auf Usedoms Bühnen unterwegs: Lisa Marie Ulbricht aus Chemnitz

Zu ihrer 23. Ostsee-Tournee war das in Chemnitz beheimatete Studio W.M. - Werkstatt für Musik und Theater Chemnitz wieder auf unserer Insel Usedom. Auf sechs Konzertplätzen sorgten die 30 Mitwirkenden für ein Musical-Feuerwerk, begeisterten die Besucher mit Musik und Tanz. Dabei wurde Lisa Marie Ulbricht als Künstlerin vorgestellt, die schon am längsten dabei ist. Die junge Frau begann mit 14 Jahren bei der Werkstatt für Musik und Theater.

„Zuerst habe ich getanzt, später kam der Gesang noch dazu. In diesem tollen Team unter Leitung von Opernsänger Wieland Müller und seiner Frau habe ich einen professionellen Gesangsunterricht erhalten“, sagt Lisa Marie. Für sie ist es was Besonderes, gemeinsam zu Musizieren, Tanzen und Singen. „In diesem großartigen Ensemble auf der Bühne zu stehen, macht mich einfach glücklich“, bekennt die 34-Jährige. Auf Usedom war sie bereits zum achten Mal. Sie mag besonders den Strand in Trassenheide. Sie ist beim Sozialamt in Chemnitz beschäftigt.

Von Gert Nitzsche