Auf dem Gnitz: Usedomer Landwirt züchtet schottische Schönheiten mit spitzen Hörnern

Neuendorf/Netzelkow

Auf der Halbinsel Gnitz leben einige Landschaftspfleger der besonderen Art. Die Rede ist von urig aussehenden Schottischen Hochlandrindern, die sich in dem naturnahen Terrain am Achterwasser wohlfühlen. Die karge Nahrung, die sie hier auf den Weidegründen vorfinden, reicht ihnen völlig. „Die wollen keine fetten Wiesen“, berichtet Landwirt Axel Schwenn „Im Gegenteil: Sie fressen gerne auch Schilf und stehen dabei am liebsten bis zum Bauch im Wasser.“

Vor nunmehr zehn Jahren hat sich Schwenn seine ersten Highland Cattles angeschafft. „In Wolgast-Mahlzow gibt es auch eine Hochlandrinder-Herde“, erklärt seine Partnerin Anja Debniak. „Immer, wenn wir über die große Brücke auf die Insel fuhren, haben wir die beeindruckenden Tiere mit ihren langen braunen Fellzotteln und den großen geschwungenen Hörnern gesehen und uns gedacht: ,Irgendwann haben wir die auch mal.’“ „Außerdem“, so lacht Axel Schwenn mit Verweis auf die Haarpracht seiner Frau, „hat diese Rinderrasse auch so schöne rote Haare.“

Anzeige

Herde mit 104 Tieren

Schwenn, der eigentlich Schafe hält, hat den gemeinsamen Traum schließlich umgesetzt. Dabei fing er ganz klein an. Bei einem Landwirt in Anklam kaufte er zunächst ein männliches und ein weibliches Tier – „Penny“ und „ Petty“, zu denen sich bald das Bullenkalb „Robby“ gesellte.

Weitere OZ+ Artikel

„Robby“ zählt heute zu den beiden Zuchtbullen innerhalb der mittlerweile auf 104 Tiere angewachsenen Herde. Der Neuendorfer hat im Umgang mit den rustikalen Rindern demnach ein glückliches Händchen: „Allein in diesem Frühjahr wurden 23 Kälber geboren“, erklärt er stolz.

Die Highland Cattles machen mit ihren großen symmetrischen Hörnern eine gute Figur und einen wehrhaften Eindruck. Während die Hornspitzen bei den weiblichen Tieren nach oben zeigen, sind sie bei den Bullen stets nach vorn gerichtet. Quelle: Tom Schröter

Für die Milchgewinnung eignen sich die Highland Cattles, die als weltweit älteste registrierte Viehrasse gelten, nicht. „Einerseits fressen sie das Schilf ab, so dass sich die Salzgraswiesen wieder ausdehnen können, auf denen dann wieder andere seltene Pflanzen wachsen. Andererseits vermarkten wir ihr Fleisch in unserem Hofladen“, schildert der 43-jährige Halter. Geschlachtet würden die Tiere nur nach Bedarf und ab dem Mindestalter von drei Jahren, wenn sie ohne Fell und Innereien bis zu 230 Kilogramm wiegen.

„Die Steaks gehen im Hofladen immer zuerst weg“

Für Schwenn erledigt dies die Landschlachterei Gottschling in Gellenthin bei Usedom. Woanders würde ich meine Tiere auch nicht schlachten lassen“, sagt er. Großschlachthöfe lehnten Schottische Hochlandrinder ohnehin meist generell ab, da sich die die Tiere, wenn sie sich stark aufregten, mit ihren ausladenden Hörnern nicht selten im Fangstand verkeilten.

„Die auffallend dunkelroten Steaks gehen im Laden immer als Erstes weg“, erklärt Anja Debniak. Auch in Form von gleichsam tiefgefrorenen Bratenstücken, Gulasch, Hackfleisch, Rouladen, Salami, Knacker und Bratwurst gelangen die robusten Hochlandrinder in Neuendorf an den Endverbraucher.

Die Highland Cattles machen mit ihren großen symmetrischen Hörnern einen wehrhaften Eindruck. Während die Hornspitzen bei den weiblichen Tieren nach oben zeigen, sind sie bei den Bullen stets nach vorn gerichtet. Quelle: Tom Schröter

Schwenn schätzt die rassigen, gutmütigen Überlebenskünstler, die sich für die ganzjährige Freilandhaltung eignen und sich in Gräben oder im Achterwasser selber mit Wasser versorgen, als ausgesprochen schöne und pflegeleichte Nutztiere. Die Rasse, die aus dem Nordwesten Schottlands stammt, zeichnet sich überdies durch Langlebigkeit und geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten aus. Die von häufigem Niederschlag und harten Wintern geprägte Witterung in den kargen schottischen Highlands haben die Tiere zu anspruchslosen Vertretern ihrer Art gemacht. Das dicke Fell schützt sie das ganze Jahr über vor Witterungsunbilden.

Obwohl sie kaum Betreuung brauchen, gucken die Neuendorfer meistens am Abend regelmäßig nach ihren Tieren. „Oft gehen wir dann genau dort im Achterwasser schwimmen, wo vorher die Rinder gebadet haben“, erzählt Anja Debniak. „So wie neulich, als ich schon im Wasser war und Axel einem gerade geborenen Kalb die Ohrmarke gegeben hat.“

Lesen Sie auch

Von Tom Schröter