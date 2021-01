Das Schnittkollektiv „Baumwerk“ aus dem Lassaner Winkel betreibt professionelle Gehölzpflege auf der Insel Usedom und dem Festland. Die OSTSEE-ZEITUNG traf das Trio auf einer Streuobstwiese in Neuendorf auf der Halbinsel Gnitz.

Auch Andreas Röcklebe gehört zum Schnittkollektiv „Baumwerk“, das am Donnerstag Obstbäume in Neuendorf auf dem Gnitz fachgerecht in Form brachte. Quelle: Tom Schröter