Auf der Insel Usedom: Verkürzte Gottesdienste in Corona-Zeiten 

In den Inselkirchen werden wieder regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Diese sind Corona-bedingt anders als die üblichen Sonntagsgottesdienste. Statt in der Regel 60 Minuten dauern die Andachten derzeit lediglich 30 bis 40 Minuten. Auch am morgigen Sonntag laden die Kirchengemeinden zu den gewohnten Zeiten ein, allerdings gibt es bei schönem Wetter wieder einige Open-Air-Gottesdienste.

In Zinnowitz findet ein Freiluftgottesdienst um 16 Uhr im Pfarrgarten der Evangelischen Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz statt. Dafür entfällt der geplante Gottesdienst in Krummin am Sonntag Rogate. Die Evangelische Kirchengemeinde Koserow bleibt mit ihren Gottesdiensten in der Kirche. Da die Teilnehmerzahl derzeit auf 20 Personen begrenzt ist, finden zwei halbstündige Gottesdienste um 10 und um 10.40 Uhr statt.

Die Kirchengemeinde Benz feiert je nach Wetter den Gottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr in oder an der Benzer Petrikriche. Die für Himmelfahrt in Mönchow und Benz geplanten Vorstellungsgottesdienste der Konfirmanden entfallen, da die Konfirmation im Achterland auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Dafür laden die Achterland-Kirchengemeinden an Christi Himmelfahrt um 14 Uhr zu einer musikalischen Andacht auf dem Jungfernberg in Rankwitz ein. Die Evangelische Kirchengemeinde Usedom-Stolpe-Mönchow feiert am Sonntag um 11 Uhr Gottesdienst in Stolpe.

In den Kaiserbädern findet um 9.30 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst an der Kirche in Ahlbeck statt. Zur gleichen Zeit lädt die Evangelische Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin zum Gottesdienst in die Bansiner Kirche ein. In Heringsdorf wiederum wird der 11 Uhr-Gottesdienst im Freien vor der Kirche stattfinden. Bei schlechtem Wetter trifft sich die Gemeinde in der Kirche. Der traditionelle Himmelfahrtsgottesdienst in Ahlbeck findet in diesem Jahr nicht auf dem Konzertplatz statt, sondern um 10 Uhr ebenfalls open air auf der Wiese neben der Ahlbecker Kirche.

Die Katholische Kirchengemeinde Stella Maris feiert am Sonntag um 9 Uhr die Heilige Messe in Heringsdorf und die Katholische Kirchengemeinde St. Otto am Sonntag um 11 Uhr in Zinnowitz. Für beide Gottesdienste ist es aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen ( Heringsdorf: 27; Zinnowitz: 40) notwendig, sich auf der Internetseite www.sankt-otto.de unter „Online-Anmeldung zu Gottesdiensten“ einzutragen.

Die Lassaner Kirchengemeinde feiert am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst in der St. Nikolai-Kirche Bauer. Die katholische Messe findet erst wieder am 24. Mai um 13 Uhr in der Lassaner St. Johannis-Kirche statt.

