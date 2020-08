Die Reederei Adler-Schiffe bietet am Samstag eine Sondertour nach Stettin an. Auf der vierstündigen Fahrt mit der MS Adler Vineta erfahren die Gäste wissenswertes über die Stadt und vieles, was man auf dem Weg dorthin sehen kann. Die OZ verlost Freikarten für diese Ausfahrt.