Auf nach Stettin! Reederei Adler-Schiffe verlost Freikarten

Heringsdorf

Historische Bauten, eine malerische Altstadt, großzügige Parkanlagen und leckere regionale polnische Köstlichkeiten – all das bietet Stettin als die grüne Stadt am Wasser. Am Samstag bietet die Reederei Adler-Schiffe eine Sonderfahrt an. Schon die Fahrt mit dem Schiff durch das Stettiner Haff ist ein wahres Erlebnis. Die Fahrt startet um 8 Uhr an der Seebrücke. Alternativ können um 9 Uhr auch Gäste in Swinemünde zusteigen.

Während der ca. vierstündigen Schiffstour fahren die Gäste entlang der Dreikaiserbäder, vorbei an der Mühlenbake – dem Wahrzeichen Swinemündes und weiter durch den Kaiserfahrt-Kanal und das Stettiner Haff direkt nach Stettin. Dort angekommen gibt es drei Stunden Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, mit ortskundigen Reiseleitern an einer einstündigen Rundfahrt teilzunehmen. Es bleibt auch noch genügend Zeit für individuelle Erkundungstouren, bevor es um ca. 16 zurück mit dem Schiff nach Swinemünde (Rückkehr ca. 20 Uhr) und Heringsdorf (Rückkehr ca. 21 Uhr) geht.

Die OZ verlost für diese Tour 10 Tickets. Die ersten zehn Anrufer, die am Dienstag zwischen 14 und 14.10 Uhr unter 0137/9880886 anrufen, gewinnen.

Von Hannes Ewert