Mit dem Wegfall der 2G-Regel beim Shoppen ist bei den Einzelhändlern auf der Insel Usedom und in Wolgast wieder mehr los. Die Kontrollen hätten viele Leute verschreckt, sagen die Händler und sind froh, dass es Lockerungen gibt. Doch die Alternative, dafür FFP2-Masken zu tragen, können sie nicht nachvollziehen.

Ronny Lange vom "Inselliebe"-Store in Ahlbeck freut sich darüber, dass wieder mehr Kunden in sein Laden kommen. Durch das Ende der 2G-Regel in MV können nun wieder alle shoppen gehen. Quelle: Stefanie Ploch