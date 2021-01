Greifswald

Gute Botschaft: Laut Robert-Koch-Institut ist der Inzidenzwert im Landkreis Vorpommern-Greifswald am Dienstag auf einen Wert von 170 zurückgegangen. Am Sonntag und Montag betrug er noch 200,3 bzw. 199,9. Der Kreis ist damit kein Hochrisikogebiet. Der Erlass von zusätzlichen verschärften Regelungen hat sich damit zumindest bis Mittwochnachmittag erst mal erübrigt. Dann gibt es neue Werte.

Das schnelle Auf und Ab bei den Inzidenzen im Landkreis hängt oftmals mit größeren Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen zusammen. Der jüngste Ausbruch stammt aus dem Ueckermünder Seniorenpflegezentrum mit Dutzenden positiv getesteten Bewohnern und Mitarbeitern. Der Inzidenzwert stieg dort am Freitag auf 817. Am Montag betrug er gar 948.

62 Neuinfektionen am Dienstag im Kreis

Im Kreis kamen am Dienstag aktuell 62 Neuinfektionen hinzu. Damit wurden in Vorpommern-Greifswald bislang 3383 Coronafälle gezählt. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona registrierten Todesfälle beträgt 65.

Landrat Michael Sack (CDU) wertet die gesunkene Inzidenz im Kreis positiv, sagt aber, dass es keinen Grund zur Entwarnung gebe, weil das Niveau insgesamt hoch bleibe, auch wenn es Ämter mit sehr geringer Inzidenz gebe. „Durch Nachlässigkeit kann es schnell zu vielen weiteren Neuinfektionen kommen“, so der Landrat. „Jeder von uns ist deshalb gefordert, die Kontakte auch weiterhin auf ein Minimum zu reduzieren und strikt alle Verfügungen einzuhalten“, fordert Landrat Sack.

In Vorpommern-Greifswald gelten erst einmal die bisherigen Coronaregelungen weiter: Kitas und Schulen sind offen, auch wenn möglichst viele Kinder zu Hause betreut werden sollen. Eine nächtliche Ausgangssperre und die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer sind zumindest bis Freitag nicht zu befürchten. Auch die Besitzer von Zweitwohnungen können weiterhin ihr Eigentum im Kreis aufsuchen.

Der Kreis entscheidet aber täglich anhand der Inzidenzen neu. Fakt ist, dass schärfere Regeln kein Tabu sind, falls der Wert wieder stark steigt.

Hinweis: Im Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Dienstag war für den Kreis eine Inzidenz von 199 ausgewiesen. Das Lagus greift dabei auf eine andere Datenbasis als das RKI zurück, da deren Reportings nicht zeitgleich ablaufen.

Von Cornelia Meerkatz