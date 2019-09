Ahlbeck

In Ahlbeck ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Drei Autos waren an der Kollision beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Mazda auf der Swinemünder Chaussee in Richtung Zentrum unterwegs.

Vor ihm fuhren eine 29-jährige Mazda-Fahrerin und ein 54-Jähriger mit einem Mitsubishi. Beide mussten verkehrsbedingt anhalten. Das hat der 25-Jährige offenbar zu spät bemerkt. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 13 000 Euro. Eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Von OZ