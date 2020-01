Aus Frust über Bonpflicht: Usedomer schicken Kassenzettel nach Berlin

Karlshagen/Peenemünde/Zinnowitz

Die Tankstellenbetreiber aus Karlshagen protestieren mit einer Aktion gegen die seit Jahresbeginn geltende Kassenbonpflicht. Der deutsche Bundestag bekommt bald Post aus dem Ostseebad. Absender ist Vicki Müller, die gemeinsam mit ihrem Mann die Oil-Tankstelle in Karlshagen betreibt. Das Paar schickt ein Paket in die Hauptstadt – an die Adresse Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Sie versenden aber keine Souvenirs von der Ostsee, sondern Kassenbons, die in den ersten Tagen des neuen Jahres in der Tankstelle von Kunden weggeworfen wurden. „Da hat man uns ein schönes Kuckucksei ins Nest gelegt“, umschreibt Vicki Müller das neue Gesetz.

Seit dem Jahreswechsel gilt die sogenannte Bonpflicht – Unternehmer sind verpflichtet, bei jedem Bezahlvorgang einen Kassenbeleg auszustellen. Diese Auflage soll gegen Steuerbetrug helfen. Ob in der Apotheke, beim Friseur oder beim Bäcker – wenn Händler über elektronische Kassensysteme verfügen, müssen sie seit dem 1. Januar an Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen. Der Kunde muss diesen allerdings nicht mitnehmen. Schon in den ersten Tagen gibt es dafür heftige Kritik. Viele Händler fürchten riesige Papierberge.

Alle zwei Stunden eine Rolle

„Bislang brauchten wir am Tag eine Rolle. Jetzt müssen wir alle zwei Stunden die Rollen in der Kasse wechseln“, sagt Vicki Müller. An den ersten zwei Tagen im neuen Jahr habe sie in der Tankstelle rund 1300 Kassenvorgänge registriert. „Rund 700 Bons hätten wir davon nicht benötigt, weil die nicht mit dem Tanken zu tun hatten. Die wurden ausgestellt für Kaffee, Brötchen, Bockwurst oder Zigaretten. Die Politik stellt sich hin und redet über Umwelt- und Klimaschutz. So viel Müll sollte doch in Zeiten der Klimakrise verhindert werden“, sagt die Karlshagenerin.

Sie will dem ersten Paket weitere folgen lassen. „Auch wenn wir eine Rechnung für die Entsorgung bekommen. Egal. Dort wurde es beschlossen, dort kann es auch entsorgt werden.“ Die Kunden lassen in der Tankstelle nach dem Bezahlen den Papierschnipsel direkt in die Kiste fallen. „Entschuldigung, wir sind verpflichtet, Ihnen den Bon auszuhändigen! Alles für den Klimaschutz! Ihr Oil-Team“ steht zur Erklärung auf dem Sammelbehälter.

So einen Karton hat der Peenemünder Tom Schaller zwar noch nicht, doch die Idee, den Papiermüll nach Berlin zu schicken, findet er gut. Er betreibt seit elf Jahren das Restaurantschiff „Kragenhai“ im Peenemünder Hafen. Das neue Gesetz wurmt ihn. „Das ist ein Unfug hoch zehn. Wir haben einen Mehraufwand.“ Schaller verkauft Fischbrötchen. „Wenn der Kunde mit zwei Fischbrötchen in der Hand vor mir steht, kann ich ihm den Bon nun zwischen die Zähne schieben“, sagt er ironisch. Schaller, der Gemeindevertreter in Peenemünde ist, denkt darüber nach, sich der Paketaktion der Karlshagener Tankstellenbetreiber anzuschließen. Er sieht die Bons in der Saison schon massenhaft im Hafenbecken herumliegen.

Mehraufwand und nicht umweltfreundlich

Kritik kommt auch vom Handelsverband Nord: „Das neue Gesetz bedeutet Mehraufwand und ist nicht umweltfreundlich. Es führt auch zu keinem weiteren Sicherheitsgewinn, weil alle Bewegungen in der Kasse registriert werden“, sagt Tino Beig von der Neubrandenburger Geschäftsstelle. Der Handelsverband Nord – dazu gehören MV, Schleswig-Holstein, Hamburg – vertritt die Interessen von über 30 000 Händlern.

Das sind die Kassenbons von eineinhalb Tagen: Manuela Maus, Mitarbeiterin der Zinnowitzer Filiale der Mecklenburger Backstuben. Quelle: WLG

Auch die Bäcker laufen dagegen Sturm, weil selbst beim Brötchenverkauf, wenn es nur um Centbeträge geht, ein Bon auszuhändigen ist. Zähneknirschend nimmt es Thomas Wucke von der Bäckerei Blunck in Ahlbeck hin. „Die Bons fliegen direkt in den Eimer. Wir haben höhere Kosten. Ich mache es dennoch, weil ich damit rechnen muss, dass das Finanzamt zur Kontrolle Leute in Zivil schickt“, sagt der Bäckermeister.

„Der Gesetzgeber hat es so entschieden, ob es uns gefällt oder nicht. Für uns bedeutet das Mehraufwand und mehr Kosten“, sagt Günther Neumann, Geschäftsführer von Mecklenburger Backstuben. Das Unternehmen betreibt rund 60 Filialen mit rund 600 Mitarbeitern. Eine Filiale gibt es in Zinnowitz. „Die meisten Kunden wollen keinen Bon. Wir müssen ihn aber ziehen, selbst wenn einer ein Meisterstück Weizen für 39 Cent haben will“, sagt Mitarbeiterin Manuela Maus.

Lesen Sie auch:

Von Henrik Nitzsche