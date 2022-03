Insel Usedom/Wolgast

Bei der jüngsten Weihnachtspäckchen-Aktion des Vereins Hoffnungsträger Ost, die bedürftigen Mädchen und Jungen in Moldawien und in der Ukraine zugute kommt, kamen insgesamt 11 260 Geschenkesendungen zusammen. In den vier Annahmestationen in Wolgast und auf der Insel Usedom konnten 311 Päckchen entgegengenommen werden, teilt Mitorganisatorin Damaris Lippa aus Zinnowitz mit. Die Insulanerin dankt allen fleißigen Päckchenpackern herzlich für ihre treue Teilnahme an der Aktion.

Unter der Regie von Helfern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden die Päckchen Anfang des Jahres im Zuge großer Veranstaltungen, in Gottesdiensten sowie bei persönlichen Besuchen verteilt. Ohne die Spielsachen und Süßigkeiten wären die meisten der Adressaten in den ärmsten Regionen Europas zu Weihnachten völlig leer ausgegangen. Denn: In Moldawien und der Ukraine haben viele Eltern keine Möglichkeiten, ihren Kindern etwas zu schenken und ihnen so ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Sie sind froh, wenn etwas zum Essen auf dem Tisch steht und die Stromrechnung bezahlt werden kann. Wenn ihre Kinder dann unverhofft doch ein Präsent bekommen, ist die Freude unermesslich.

Die Mädchen und Jungen sind für die kleinen Geschenke sehr dankbar. Ohne die Päckchen-Aktion bekämen viele von ihnen zu Weihnachten gar nichts. Quelle: Hoffnungsträger Ost

Auf der Internetseite des Vereins sind anrührende Erlebnisberichte von der Verteilaktion zu lesen. An einer Stelle heißt es: „Trotz der Armut herrschte in den Familien pure Freude, als die Kinder ihre Geschenke auspackten und die Erwachsenen die Lebensmittelpakete sahen. Nicht alle Kinder trugen dort bei bitterer Kälte Schuhe. Die Heizkosten sind auch in Moldawien angestiegen, was für diese Menschen dramatische Folgen hat. Viele Häuser waren kaum geheizt – und das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Familien scheinen von der Zivilisation völlig abgeschnitten zu sein. Ein Junge, den wir kennenlernen durften, konnte die Schule nur bis zur fünften Klasse besuchen. So wird er kaum in der Lage sein, als Erwachsener einen guten Beruf zu erlernen. Sein Leben ist somit jetzt schon perspektivlos. Diese Kinder, deren deprimierende Zukunft schon vorgezeichnet scheint, rühren mein Herz an!“

Von Tom Schröter