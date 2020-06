Aus eins mach zwei: Darum wird das Usedomer Musikfestival in diesem Jahr stattfinden

Insel Usedom

Was wird aus dem Usedomer Musikfestival in diesem Jahr? Werden trotz der geltenden Corona-Regelungen Konzerte stattfinden und wenn ja, in welchem Rahmen? Diese Fragen bewegen derzeit nicht nur viele Liebhaber und Besucher des Usedomer Musikfestivals, sondern sie treiben vor allem den Intendanten des weit über die Insel hinaus bekannten Festivals, Thomas Hummel, um.

„Es wird auch in diesem Jahr das Usedomer Musikfestival geben“, ist er felsenfest überzeugt. Aber in welcher Form, das stehe eben noch nicht endgültig fest. „Da sich immer wieder die Festlegungen der Corona-Auflagen ändern, hoffen wir auf eine Verbesserung der Situation“, sagt er. Mit seinem Team arbeitet Thomas Hummel daran, dass bis Ende Juli das Gesamtprogramm – auch in gedruckter Form – herausgegeben werden kann. Zudem soll dann feststehen, wie der Kartenverkauf endgültig erfolgt. Bereits jetzt sind für die Konzerte Online-Kartenbestellungen möglich. „Wir sind aber von den durch die Landesregierung getroffenen Festlegungen abhängig und werden uns natürlich alle Regelungen umsetzen, da für uns die Gesundheit der Zuhörer und Musiker an oberster Stelle steht“, erklärt er.

Anzeige

Später Termin als Vorteil?

Ein großer Vorteil für alle könnte der relativ späte Termin sein: Das Usedomer Musikfestival findet vom 19. September bis zum 10. Oktober statt. Außerdem ist ein Sonderkonzert am 12. September im Historisch-Technischen Museums Peenemünde geplant, wo das Baltic Sea Philharmonic unter der Leitung von Kristjan Järvi spielen soll.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir wären damit eines der wenigen Festivals, das in diesem Jahr in Norddeutschland stattfindet. Wir sind mit allen Künstlern im Gespräch“, so Hummel, der auch Sprecher des Musiklandes MV ist. Er hofft vor allem auch darauf, dass sich die Ein- und Ausreisebedingungen in Norwegen verbessern, denn Norwegen ist in diesem Jahr das Partnerland des Musikfestivals und mit zahlreichen Künstlern im Programm vertreten.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Zwei Stunden-Konzerte statt eines großen

Doch wie kann angesichts der geltenden Abstandsregelungen ein Konzert möglich sein? Mal abgesehen von Peenemünde, wo gut 1200 Zuhörer alljährlich die beiden großen Konzerte besucht haben und man die Stühle so stellen kann, dass nur die Hälfte der Menschen Platz findet, sind es doch eher kleine Kirchen und Säle, in denen Konzerte im Rahmen des Musikfestivals stattfanden.

Hummel hat eine Antwort parat: „Wir haben lange hin und her überlegt. Eine Möglichkeit wäre, aus einem großen meist zweistündigem Konzert zwei kleine Konzerte von jeweils einer Stunde Dauer zu machen.“ Damit hätte nicht das Publikum die Möglichkeit, Musik live zu erleben. Auch die Künstler könnten trotz der Auflagen vor mehr Menschen spielen.

Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals Quelle: Cornelia Meerkatz

Es gibt bereits einen Vorgeschmack auf die wundervollen Konzerte des Usedomer Musikfestivals: Das Baltic Sea Philharmonic hat im Lockdown musiziert. 108 junge Musiker aus zehn verschiedenen baltischen Staaten haben die 7. Sinfonie von Schostakowitsch eingespielt. Zeitgleich haben alle Musiker eine Ton- und eine Filmspur aufgenommen. Eine Produktionsfirma in Moskau hat dann den 1. Satz dieser Leningrad-Sinfonie als 20-minütiges Video fertig produziert. „Es ist ein einmaliger Mitschnitt entstanden. Die jungen Musiker alle zu Hause zu sehen, wie sie mit höchster Konzentration, aber voller Lebensfreude und Genuss diese Musik spielen, das ist einfach berührend wunderbar“, schwärmt Thomas Hummel.

Diese kleinen Doppelkonzerte statt eines großen könnten sich auch die Künstler vorstellen, das haben die Rücksprachen ergeben, berichtet Thomas Hummel. Er freut sich darüber sehr, denn es eröffne die Möglichkeit, das Usedomer Musikfestival stattfinden zu lassen.

„Wir stehen im engen Kontakt mit den Ministerien, um Einnahmeverluste zu kompensieren. Und für Überraschungen waren wir ja schon immer gut“, so Hummel. Es gebe eine große Resonanz seitens des Stammpublikums, wo die große Sehnsucht nach einem Liveerlebnis deutlich werde. Dem könne man mit den Stunden-Konzerten Rechnung tragen. Thomas Hummel fühlt sich daher gemeinsam mit seinem Team, allen Sponsoren und Förderern „als Ermöglicher“.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch

Von Cornelia Meerkatz