Aus für Babyfotografie bedroht Fotostudio Wasmund

Fotografenmeister Stefan Wasmund ist in Sorge um den erfolgreichen Fortbestand seiner Fotostudios in Wolgast und Greifswald. 13 Jahre lang erbrachte der Wolgaster in der Frauenklinik der Universitätsmedizin Greifswald ( UMG) Dienstleistungen im Bereich der Babyfotografie. Nun wurde ihm die entsprechende vertragliche Vereinbarung vonseiten der UMG zum 31. Januar 2020 gekündigt – ohne Angabe von Gründen. Das auf den 12. Dezember 2019 datierte Fax, unterzeichnet vom Ärztlichen Vorstand Prof. Dr. Claus-Dieter Heidecke und dem Kaufmännischen Vorstand Marie le Claire, liegt der OSTSEE-ZEITUNG vor.

Die Kündigung und die Art und Weise, wie diese abgefasst und übermittelt wurde, haben den Fotografenmeister schwer enttäuscht. Denn weil hier ein wichtiges Standbein wegbreche, „wird das Fotostudio Wasmund in seiner jetzigen Form und Anzahl an Mitarbeitern nicht weiterbestehen“, sagt der Wolgaster. Verzweifelt wandte er sich daher an die Unimedizin, an örtliche Parteien, die lokale Presse und sogar an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Auch bat er Wolfgang Fischer, ehemaliges UMG-Aufsichtsratsmitglied (Beschäftigtenvertreter), um Unterstützung.

„Regionale Anbieter werden vom Markt verdrängt.“

Fischer schrieb wiederum an Mathias Brodkorb ( SPD), den Sonderbeauftragten und Aufsichtsratschef der Unikliniken in Rostock und Greifswald. „Aus meiner Sicht sollte der Kündigungsbeschluss des Vorstandes auf der Tagesordnung der nächsten Aufsichtsratssitzung Berücksichtigung finden und nach Möglichkeit revidiert werden“, schreibt Fischer. „Mit diesem Beschluss werden regionale Anbieter von Dienstleistungen systematisch vom Markt verdrängt, um (möglicherweise) Großkonzernen die Türen zu öffnen.“

Wasmund ist in Existenzangst um seine Mitarbeiter und hofft, dass die Unimedizin ihre Entscheidung überdenkt. „Wir haben bereits die Babyfotografie in Wolgast verloren – durch die Schließung der Geburtsstation dort, wir kennen die wirtschaftlichen Folgen“, betont er. Sein Auftrag soll künftig an das Großunternehmen Baby Smile aus Chemnitz gehen, das eigenen Angaben zufolge für über 300 Krankenhäuser in Deutschland arbeitet, darunter auch bereits Kliniken in Rostock, Wismar, Demmin, Waren/ Müritz und Parchim. In einer Zeitungsanzeige vom 24. November suchte die Firma schon nach einem geeigneten Babyfotografen für Greifswald.

„Service von Baby Smile bedeutend umfangreicher“

Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin, zeigt Verständnis für Wasmunds Situation. „Es ist zutiefst traurig, wenn man nach vielen Jahren einen Auftrag nicht mehr bekommt“, sagt er auf Anfrage. Aber: „Der Service, den Baby Smile anbietet, ist einfach bedeutend umfangreicher.“ Arns verweist insbesondere auf den Onlinebereich und hier zum Beispiel auf die eigenständige Betreuung von Bildergalerien, was bisher die Hebammen erledigten, und die Möglichkeit, Bilder nachzubestellen. „Im Vordergrund stehen für uns stets die Leistungen, die für die Familien erbracht werden“, unterstreicht der UMG-Sprecher.

Meister Wasmund lieferte regelmäßig das Babybild der Woche an die OZ, fertigte Geschenkgeburtskarten an und sorgte dafür, dass die in seiner Regie erstellten Aufnahmen ebenfalls für die Babygalerie der Geburtsstation verwendet wurden, was der Außenpräsentation der Frauenklinik zugute kam. Er bietet jetzt, um die Hebammen zu entlasten, einen erweiterten Service an – man möge nur mit ihm reden. „Der Verkauf“, so betont Wasmund, „steht bei uns nicht im Vordergrund.“ Vielmehr gehe es ihm darum, früh auf sich aufmerksam zu machen und Kontakte zu den jungen Eltern knüpfen.

