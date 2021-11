Aus für Sandskulpturen-Schau auf Usedom: Das sind die Gründe

Ahlbeck

So richtig verdaut haben die Macher der Sandskulpturenausstellung in Ahlbeck den Schock noch nicht. Vor rund drei Wochen stellte das Unternehmen bei der Gemeinde Heringsdorf einen Antrag auf eine Verlängerung ihrer Pacht für das Gelände an der Deutsch-Polnischen Grenze. In den vergangenen acht Jahren wurden dort wechselnde Sandskulpturen gezeigt. Mit Erfolg: rund eine Million Gäste sahen nach Angaben der Betreiber die faszinierenden Figuren aus Sand. Am 31. Dezember endet die dreijährige Pachtfrist und die Betreiber waren am Zuge, eine weitere Pachtzeit auszuhandeln. Doch die Gemeinde stellte die Antragsteller vor vollendete Tatsachen. Bereits im August wurde im Hauptausschuss der Gemeinde entschieden, dass es in diesem Jahr keine Verlängerung geben wird. Davon wussten die Organisatoren bis vor drei Wochen nichts.

„Könige und Kaiser“ lockte 70 000 Gäste an

Am vergangenen Sonntag schlenderten die letzten Besucher über das 4000 Quadratmeter große Gelände und schauten sich die Figuren zum Thema „Könige und Kaiser“ an. Nun sind Mitarbeiter von externen Firmen mit Radlager und Schaufel damit beschäftigt, die Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes dem Erdboden gleich zu machen. Für die sechs festangestellten Mitarbeiter war die Nachricht über das Auslaufen des Pachtvertrages ein Schock, denn sie wurden seit Mitte August von Seiten der Gemeinde nicht darüber informiert, dass zum Jahresende Schluss ist.

Die Sandskulpturenausstellung in Ahlbeck muss jetzt den Platz räumen. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Quelle: Hannes Ewert

„Die Bürgermeisterin war sogar noch hier und sah sich die Ausstellung an. Sie war begeistert, wie viel Detailreichtum in den Figuren steckt“, sagt Betriebsleiter Oliver Hartmann. Die Künstler holte sich Hartmann aus dem In- und Ausland. Wochenlang werkelten sie an den Figuren, bis sie perfekt sitzen. „Unsere Ausstellung hat Strahlkraft über die gesamte Insel Usedom. In einzelnen Gemeinden stehen die Figuren am Ortseingang und wir wurden auch für Events wie Baltic Lights angefragt, ob wir dort arbeiten können“, sagt er. Er findet es sehr schade, dass in Ahlbeck nun Schluss sein soll. „Hier hängen auch sechs Arbeitsplätze dran“, betont Hartmann.

Das Gelände soll neu entwickelt werden

Wie Bauamtsleiter und Vize-Bürgermeister Andreas Hartwig auf OZ-Nachfrage erklärt, müssen sich bestimmte örtliche Gremien noch mal mit dem Vertragsverlängerung beschäftigen. Viel Hoffnung gibt er dem Projekt allerdings nicht. „Wir sind als Gemeinde gerade dabei, das Gelände an der Grenze zu entwickeln. Heißt also, dass das Erscheinungsbild für den Ort wesentlich aufgewertet werden soll. Dass im kommenden Jahr schon alles neu wird, ist noch relativ unwahrscheinlich, aber in den kommenden Jahren soll dort was passieren“, sagt er.

Seit längerer Zeit steht auch der Kiosk auf der anderen Straßenseite leer. Wer möchte, kann sich dort einmieten. Quelle: Hannes Ewert

Gesamterscheinungsbild nicht zufriedenstellend

Ein Grund, warum die Sandskulpturenausstellung an der Grenze verschwinden soll, ist auch das Gesamterscheinungsbild. Auf der einen Seite steht ein leerer Imbiss, auf der anderen Seite die ehemaligen Containerbauten der Bundespolizei und dann das weiße Zelt mit den Sandskulpturen – für die Einfahrt in ein selbst ernanntes Kaiserbad eher beschämend. „Mit uns hat man schon geredet und wir haben zum Beispiel die Zelte anders hingestellt“, sagt Hartmann. Im vergangenen Winter sollten sogar die Zelte komplett stehen bleiben, damit das Erscheinungsbild aufgewertet werden soll und kein Leerstand erzeugt wird. „Im Winter gab es dermaßen viel Schneefall, dass uns alles zusammenkrachte. Dazu noch die Corona-Krise – wir konnten dieses Jahr erst im Juni so richtig öffnen, als die Gäste kamen“, sagt Hartmann. Die vergangenen zwei Jahre waren hart für die Aussteller, aber die Ablehnung der Fristverlängerung setzt dem Ganzen noch die Krone auf.

Die Kisten sind gepackt: Bald sind alle Utensilien weg. Quelle: Hannes Ewert

Ein Folgejahr würde für die Planungen ausreichen

Oliver Hartmann und seinem Team würde nur ein einziges Folgejahr ausreichen, damit sie sich in aller Ruhe nach einem neuen Platz umsehen können. „Auf der Insel Usedom ist das gar nicht so einfach. Wir brauchen Platz für die Zelte, Strom, Wasser, einen Parkplatz und natürlich eine gute Anbindung an die Infrastruktur“, sagt Hartmann. Hartwig erklärte gegenüber der OZ, dass es in den Kaiserbädern für solch eine Ausstellung keinen Platz mehr gibt.

Einige Figuren sind noch erhalten, ansonsten wurde die Plane schon entfernt. Quelle: Hannes Ewert

Die Insel Rügen hat eine feste Bebauung

Die Kollegen der Sandskulpturenausstellung auf der Insel Rügen hatten da mehr Glück, denn sie haben für die Figuren eine feste Bebauung bekommen. „Das wäre für Usedom ein Traum, denn so kann man über viele Jahre planen, investieren und die Kosten anders kalkulieren“, erklärt Hartmann. So fuhren die Aussteller in den vergangenen Jahren quasi nur „auf Sicht“.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

70 000 Besucher sahen in diesem Jahr die Ausstellung. Quelle: Hannes Ewert

Gelände soll Ende des Jahres besenrein an die Gemeinde übergeben werden

Nach jetzigem Stand der Gemeinde sollen die Zelte und die 9500 Kubikmeter Sand bis zum Ende des Jahres auf dem Gelände verschwinden – quasi besenrein. Was dann passiert, bleibt noch völlig offen – in der Schublade schlummern schon ein paar Pläne, darunter auch grenzüberschreitende Begegnungsprojekte.

Von Hannes Ewert