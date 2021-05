Urlaub in MV - Ausflug mit Kanu oder Hausboot: Verleih in Anklam startet am Freitag wieder

Auch auf dem Wasser werden die Corona-Maßnahmen in MV gelockert. Ab Freitag ist es in Anklam (Vorpommern-Greifswald) wieder möglich, sich bei „Abenteuer Flusslandschaft“ ein Kanu oder auch ein Hausboot auszuleihen. Einige Boote sind für Kurzentschlossene noch verfügbar.