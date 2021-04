Ausgangssperre in Vorpommern-Greifswald für 48 Stunden ausgesetzt

Greifswald

Zwischen Montag, dem 19. April, 00:01 Uhr und Dienstag, dem 20. April, 23:59 Uhr galt in Vorpommern-Greifswald keine Ausgangssperre. Grund für die von den meisten unerkannte und auch nicht ganz freiwillige Aussetzung der Bestimmungen, war eine terminliche Kalkulation in der Kreisverwaltung, die nicht aufgegangen ist.

Zu den freien 48 Stunden war es gekommen, weil zwei Allgemeinverfügungen des Kreises nicht nahtlos ineinander übergegangen sind. Während die eine bis zum 18. April gültig war, wird die Neue erst am 21. April in Kraft treten. In der Zeit dazwischen gibt es keine Regelung zu den Ausgangssperren. Zuerst aufgefallen ist das dem Greifswalder Rechtsanwalt Jost von Glasenapp. Was für einige wie eine juristische Spielerei aussehen mag, hält er für „bemerkenswert“. Er verstehe nicht, wieso die Grundlage für die angeblich so wichtige Ausgangssperre einfach vergessen werden könne?

Langsamer Bund als Grund für Lücke

Auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG gesteht der Kreis zumindest ein, dass es die Lücke in der Ausgangssperre gegeben habe. Als Grund nennt Kreissprecher Achim Froitzheim jedoch terminliche Gründe: „Wir hatten auf die bundeseinheitliche Regelung zu einem früheren Zeitpunkt gehofft“, so der Sprecher. Hätte der Bund das neue Corona-Gesetz wie angekündigt zeitnah umgesetzt, hätten die Kreisverwaltung einen zeitlich nahtlosen Übergang realisieren können. So gab es nun die zwei Tage ohne Ausgangssperre.

Gleichzeitig erkennt man im Landratsamt die Dringlichkeit für schnelles Handeln auch in den juristischen Fragen. „Wir sehen aufgrund der vorherrschenden Dynamik bei diesen Regelungen im Hause den Bedarf für eine Arbeitsgruppe, die in solchen Fällen unabhängig von den Dienstzeiten und somit auch am Wochenende tätig werden kann“, verspricht Froitzheim Besserung.

Die neue Regelung zu den Ausgangssperren ist in der Corona-Verordnung des Landes geregelt, muss laut dieser jedoch von den Kreisen in Form von Allgemeinverfügungen umgesetzt werden. Damit beugt das Land auch dem Hauptkritikpunkt des Oberverwaltungsgerichts vor, dass die Ausgangssperren, angeordnet durch Kreise, noch im Januar für unrecht erklärt hatte.

Oberverwaltungsgericht bereits eingeschaltet

Nachdem das Oberverwaltungsgericht bereits im Januar über die Rechtmäßigkeit von Ausgangssperren entscheiden musste, wurde das Gericht auch im aktuellen Lockdown angerufen. Wie die Gerichtssprecherin und Richterin am Oberverwaltungsgericht, Dorothea ter Veen, auf Nachfrage erklärte, liegt dem Gericht bereits ein Antrag auf Eilverfahren gegen die Landesregelung vor.

Wann die Richter eine Entscheidung treffen, konnte ter Veen jedoch nicht sagen. „Aktuell laufen noch Fristen für Stellungnahmen“, erklärte sie. Anders als im Januar, als die Entscheidung des Gerichts nur die Betroffenen, also Kreis und Antragsteller, betroffen hatte, würde die nun ausstehende Entscheidung allgemeingültig für alle sein, da es sich um eine Landesverordnung handele. Wird dem Antragsteller recht gegeben, könnte das die Ausgangssperren kippen, auch für länger als 48 Stunden.

