Ausgehungerte Hündin in Tüte eingewickelt in Greifswald ausgesetzt

Greifswald

Schock bei der Tierrettung in Greifswald: „Es war ein Einsatz, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt“, sagt Klaus Kraft und ringt noch am Tag danach um Worte und Fassung. In einem weit abgelegenen Gebüsch am Greifswalder Stadtrand wurde am Dienstagnachmittag eine bis auf die Knochen abgemagerte Jack-Russel-Hündin gefunden, die in eine Tüte eingewickelt war. „Das Tier muss über Wochen nichts zu fressen bekommen haben“, sagt Klaus Kraft. „Ich arbeite seit über zehn Jahren bei der Tierrettung, war auch oft in Rumänien bei Einsätzen. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, so Kraft weiter.

Ohne Hilfe hätte Hündin keine 24 Stunden mehr überlebt

„Die Tüte war zugebunden, die Hündin saß auf alten Essensresten, so dass sie noch Luft bekommen konnte. In der Tüte waren Fleischwaren mit Ablaufdatum 27.7., aber auch eine relativ frische Margarine. Das passt alles nicht zusammen“, sagt Kraft. Es sei kaum denkbar, dass das Tier alleine irgendwie in diese Tüte gekommen sei. „Wer immer das war, hätte das Tier lieber erschlagen sollen als es wochenlang ohne Futter so qualvoll an einer Stelle auszusetzen, an der kaum Menschen vorbeikommen“, sagt Kraft erschüttert. Sogar Maden seien in der Tasche mit den Essensresten gewesen. Es sei unvorstellbar großes Glück gewesen, dass das Tier noch rechtzeitig gefunden wurde. „Ohne Hilfe hätte es keine 24 Stunden mehr überlegt“, sagt der erfahrene Tierretter.

Ausgesetzt an sehr abgelegener Stelle im Gebüsch

Gefunden wurde das Tier am Ortsausgang Greifswald in Richtung Anklam auf dem Gelände eines Autohändlers hinter der Tankstelle und dem Metro-Markt. Eine Passant hatte sich Fahrzeuge angesehen, als ihm abgelegen in einem Gebüsch die Tüte auffiel, in der sich offenbar etwas bewegte. Er sah nach und verständigte sofort den Notruf. Die Rettungsleitstelle schickte die Tiernotrettung.

Tränen in den Augen vor Entsetzen

„Wir hatten eine Kollegin dabei, die das noch nicht so lange macht. Sie hatte Tränen in den Augen“, so Kraft. Die etwa vier Jahre alte Jack Russel-Hündin brachte nur noch knapp vier Kilo auf die Waage. Sie wurde gleich vor Ort erstversorgt mit Sauerstoff und einer Infusion. „Die Hündin konnte nicht mehr stehen, so schwach war sie. Sie ist immer wieder weggeknackt“, sagt Kraft.

Sandra Tschirner und Klaus Kraft von der Tiernotrettung. Quelle: OZ-Archiv

Hündin wird überleben

In der Tierarztpraxis „Zur Ranch“ wurde die Hündin bei Birgit Kiefer versorgt und aufgepäppelt. „Die Hündin hat die Nacht gut überstanden und wird es schaffen“, ist Kraft überzeugt. Sie bekommt alle ein bis zwei Stunden kleine Futterhappen. „Das ist ein spezielles nierenschonendes Futter. Normales Futter würde der Hund nicht vertragen und größere Mengen auch nicht“, erklärt der Tiernotretter.

Vollkommen abgemagert wurde die Hündin gefunden. Nach einigen Stunden Aufpäppeln in der Tierarztpraxis von Birgit Kiefer konnte die Hündin wieder stehen. Quelle: Tierrettung

Polizei bittet um Hinweise

Die Tierrettung stellte Anzeige bei der Polizei und meldete den Fall ans Veterinäramt. „Wenn jemand einen Hund vor dem Tierheim anbindet, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Ihn mutwillig verhungern zu lassen, an einer Stelle, wo es kaum Hoffnung auf Hilfe gibt, ist grausam und eine Straftat“, sagt Kraft. Wer Hinweise zu der kleinen Hündin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Greifswald (Telefonnummer 03834-5400).

Dauerhafte Bleibe noch unklar

Wo die kleine Jack Russel Hündin dauerhaft leben wird, steht noch nicht fest. Fürs Erste bleibt sie ganz nah bei der Tierarztpraxis von Birgit Kiefer. Ihr Bruder wohnt nur wenige Minuten entfernt und wird das Tier in enger Zusammenarbeit mit der Ärztin aufpäppeln. „Da ist viel Erfahrung erforderlich, um die kleine Hündin wieder auf die Beine zu bringen“, sagt Kraft. Er freut sich, dass sie mittlerweile schon wieder läuft und neugierig die Gegend erkundet. „Sie ist eine total liebe Hündin.“ Bei der Tierrettung hätten sich bereits etliche Interessierte gemeldet, um das Tier zu sich nehmen, sagt Kraft. Dafür sei es jedoch noch zu früh. „Es wird mindestens zwei Wochen dauern, bis die Hündin wieder richtig gesund ist“, so Kraft. „Trotz des schockierenden Einsatzes sind wir unendlich dankbar für unser Netzwerk, welches uns und damit auch die Tiere unkompliziert unterstützt“, so Kraft.

Von Katharina Degrassi