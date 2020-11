Greifswald

Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Ziel ist es, den Tierquäler zu überführen, der die Jack-Russel-Hündin in eine Tüte einwickelt am Greifswalder Stadtrand ausgesetzt hat (die OZ berichtete). Das vier Jahre alte Tier war am Dienstagnachmittag von einem Passanten entdeckt worden.

Nach Aussage der Tierrettung hätte die Hündin keine weiteren 24 Stunden überlebt, muss über Wochen ohne Fressen in der Tüte ausgeharrt haben. „Der Anblick der abgemagerten Hündin lässt jeden Tierfreund geschockt zurück. Bitte helfen Sie mit, diese Tat aufzuklären“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Die Vierbeinerin einfach auszusetzen und einem ungewissen Schicksal zu überlassen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden“, sagt Hoger weiter.

Hündin wird aufgepäppelt

Die Hündin wird mittlerweile im familiären Umfeld der Tierärztin Birgit Kiefer aufgepäppelt. Die Tierrettung Greifswald hatte den Jack Russel nach einer Erstversorgung mit Infusion und Sauerstoff in die Praxis „Zur Ranch“ nach Groß Zastrow gebracht, wo sie weiter versorgt wird. Während es in der ersten Nacht noch kritisch aussah, ist sie mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Tierquälerei ist eine Straftat

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Greifswalder Polizei (03834/54 00) zu wenden oder an die Tierschutzorganisation unter der Telefonnummer 0711/86 05 910. Peta weist darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten ist und ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 des Gesetzes erfüllen kann.

Nach Angaben von Peta haben Forscher mittlerweile herausgefunden, dass 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter vorher bereits Tiere gequält haben.

