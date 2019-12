Ausschuss behandelt Einspruch gegen Wahl in Wolgast

Wolgast

Der Wahlprüfungsausschuss der Stadt Wolgast befasste sich jetzt nochmals mit der Wahl der Wolgaster Stadtvertretung vom 26. Mai dieses Jahres. Der Grund: Kai Uwe Ottenbreit aus Wolgast erhebt Einspruch gegen die Gültigkeit der Kommunalwahl. Im Ergebnis seiner jüngsten Sitzung sieht der Ausschuss die Einwände unterdessen als entkräftet an und empfahl daher, den Einspruch abzulehnen. Das letzte Wort in der Angelegenheit hat allerdings die Stadtvertretung.

Ottenbreit kritisiert unter anderem, dass die Wahllokale der Wahlbezirke 4 (Pflegeheim an der Baustraße) sowie 7,8 und 9 (Großsporthalle an der Hufelandstraße) während der ab 18 Uhr erfolgten öffentlichen Auszählung für die Bürger nicht oder nur bedingt zugänglich gewesen seien. „Dies ist ein grober Verstoß gegen das Landes- und Kommunalwahlgesetz MV und das Recht der Bürger, an der öffentlichen Auszählung teilzunehmen und diese zu beobachten“, so Ottenbreit.

Der Wahlprüfungsausschuss stellt seinerseits hingegen fest, dass durch eine Versperrung des Zugangs nach Schließung des Wahllokals kein Wähler an der Ausübung seines Wahlrechts gehindert worden und das Wahlergebnis somit nicht beeinflusst worden sei. Zudem sei dem Einspruch Ottenbreits zu entnehmen, dass die Tür des Pflegeheims nach erfolgtem Klingeln geöffnet worden sei. Und: Auch an der Großsporthalle sei eine Klingel vorhanden, um eingelassen zu werden.

Ottenbreit, der darüber hinaus von unerlaubter Wahlwerbung und Wählertäuschung im Zusammenhang mit besagter Wahl spricht, will die endgültige Entscheidung des Stadtparlamentes abwarten. Für den Fall, dass sein Einspruch von der Mehrheit der Stadtvertretung abgelehnt wird, behalte er sich weitergehende juristische Schritte vor.

