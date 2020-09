Ausschuss diskutiert über Zinnowitzer Freizeitpark

Zinnowitz

Die Zinnowitzer Bauausschusssitzung am Mittwochabend könnte wegweisend für die Entwicklung der touristischen Infrastruktur im Ort sein. Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es um einen Abwägungsvorschlag zum geplanten „Freizeit- und Gewerbepark Achterwasserblick“ an der B 111 Höhe Möskenweg. An der Stelle, wo vor ein paar Tagen noch der Zirkus stand, soll nach den Plänen der Investoren Martin Stolz und Dirk Janisch ein Freizeitpark entstehen. In den vergangenen Monaten äußerten sich Behörden, Nachbargemeinden, Institutionen wie der Zweckverband, Feuerwehr usw. zu den geplanten Maßnahmen. Von ihrer Stellungnahme hängt es ab, ob solch ein Freizeitpark auf der Zirkuswiese noch realisierbar ist. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Zinnowitzer Blechbüchse, Einlass ist eine halbe Stunde vorher. Der Ausschuss wurde in das Theater verlegt, weil das Amt aufgrund der Brisanz des Themas mit einem erhöhten Besucheraufkommen rechnet. Nur in der Blechbüchse können die Mindestabstände aufgrund der Corona-Regeln eingehalten werden.

Von Hannes Ewert