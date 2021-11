Ahlbeck/Ückeritz

Das Wasser abgestellt, das Vereinskonto gepfändet: Der Ahlbecker Kleingartenverein „Am Zierowberg“ steht vor dem Aus. Weil der Verein mit seinen rund 60 Mitgliedern dem Wasserzweckverband der Insel Usedom um die 30 000 Euro schuldet, hat der Verband im Frühjahr den Kleingärtnern das Wasser abgedreht. „Unser Vereinskonto wurde gepfändet. Wir sind handlungsunfähig“, sagt Vereinsvorsitzender Siegfried Hartmann.

Die Kleingärtner liegen mit dem Verband seit vier Jahren im Clinch. Auslöser war eine Satzungsänderung, nach der ab 2017 im Verband nach dem Motto „Trinkwassermenge ist gleich Abwassermenge“ abgerechnet wurde. Heißt, auf Basis des verbrauchten Trinkwassers wird das Schmutzwasser abgerechnet. Es sei denn, das Trinkwasser, das im Garten verbraucht wird, wird mit einem Gartenwasserzähler nachgewiesen. Diese Menge fällt dann als gebührenpflichtiges Abwasser in der Jahresrechnung heraus.

„Mir wuchs alles über den Kopf“

Bis zur Umstellung habe laut Hartmann beim Abwasser jeder Parzellenbesitzer seinen eigenen Vertrag mit der Entsorgungsfirma Alba gehabt. „Dann begannen die Probleme. Ich war allein und hatte keinen Kassenwart. Meine Frau wurde zum Pflegefall. Mir wuchs alles über den Kopf“, sagt Hartmann, der nun vor einem Scherbenhaufen sitzt.

Viele Gartenbesitzer hätten von den massiven Problemen gar nichts gewusst. „Nachdem wir das Wasser abgestellt hatten, meldeten sich über 20 erboste Kleingärtner aus Ahlbeck. Sie wollten wissen, was los ist“, sagt Verbandsgeschäftsführer Mirko Saathoff.

Widersprüche gegen Bescheide

Gegen die Bescheide des Verbandes von 2017 bis 2019 habe der Kleingartenverein Widerspruch eingelegt. Hartmann begründet das so: „Wir haben nicht eingesehen, dass wir fürs Blumengießen Abwassergebühren zahlen sollen.“ Der Verband wies die Widersprüche zurück. Es folgten Mahnungen und der Schuldenberg wurde höher. „Wir dürften jetzt schon bei rund 32 000 Euro liegen. Säumniszuschläge fallen an“, so Saathoff.

Im vergangenen Jahr landete der Streit vor dem Verwaltungsgericht Greifswald. „Man einigte sich auf einen Vergleich in Höhe von rund 20 000 Euro. Es passierte nichts. Wir hatten viele Termine vor Ort. Leider hat Herr Hartmann jegliche Zusagen, die er gemacht hat, nie eingehalten“, sagt Saathoff, der mit der Wasserabstellung und Kontopfändung den Druck auf die Gärtner erhöhte.

Bei dem aktuellen Außenstand wären es rund 500 Euro je Gartenbesitzer. „Stattdessen kommt der Verein mit einem neuen Vergleich, der jetzt bei 4000 bis 6000 Euro liegt. So funktioniert das nicht“, so der Verbandsgeschäftsführer, der als letzte Möglichkeiten die private Haftung der Vorstandsmitglieder sowie Grundstücksvollstreckungen habe.

Den Anwalt für den neuen Vergleich beauftragte Günther Jikeli, der seit diesem Jahr Mitglied im Kleingartenverein ist. „Ich halte den Vergleichsvorschlag für angemessen. Ich hätte mir damals bei der neuen Regelung zur Abrechnung vom Verband eine Übergangszeit gewünscht. Der Verein war überfordert. Dann wäre es nicht zu der Katastrophe gekommen“, so Jikeli, der für die SPD im Kreistag sitzt.

Marisken: Alles muss auf den Prüfstand

Weil die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf Grundstückseigentümer ist und die Fläche an der Straße in Richtung Korswandt an den Kleingartenverein verpachtet hat, will nun Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) vermitteln. „Uns liegt sehr viel daran, für den Verein eine Lösung zu finden. Jetzt muss eine Kassenprüfung erfolgen und alles auf den Prüfstand“, sagt die Bürgermeisterin. Die Pacht für 2021 stehe auch noch aus, so die Gemeindekämmerin Stefanie Egleder-Mattern.

Nach einer Veranstaltung Mitte Oktober in Ahlbeck, wo der Verband den Mitgliedern die prekäre Lage offenbarte, gab es nun eine Mitgliederversammlung. „Wir haben jetzt entschieden, dass drei Vertreter aus den eigenen Reihen Ordnung in die Finanzen bringen“, sagt Joachim Saupe, stellvertretender Vorsitzender des Kleingartenvereins. Die angedachte Neuwahl des Vorstandes wurde auf Mitte Januar verschoben, vorausgesetzt, dass bis dahin die Kassenprüfung abgeschlossen ist.

Von Henrik Nitzsche