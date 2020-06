Ausstellung in Ahlbeck: Provokateur und Antifaschist Ernst Volland zeigt seine Werke

Ahlbeck

Mit einer außergewöhnlichen Ausstellung startet die Kunsthalle im Bahnhof von Ahlbeck in die Ära nach dem bis dato unbekannten Corona-Lockdown. Seit vergangenem Samstag können Kunstliebhaber hier einen Querbeet-Ausschnitt aus dem riesigen Fundus der Arbeiten von Ernst Volland (Jahrgang 1946) kennenlernen.

Plakate, Cartoons, Zeichnungen, Fotos und Postkarten geben einen Einblick in das thematisch wie kunsttechnisch extrem vielfältige Werk eines Künstlers, der mit seinen satirisch-provokanten Aussagen immer wieder aneckte und mit Justiz, Polizei und Politik diverse Sträuße auszufechten bereit war. Dass dies heutzutage womöglich als Ausdruck von Altersmilde nachlassen könnte, weist er strikt zurück. Der Künstler findet das Bild eines Journalisten bis heute zutreffend: Dieser Mann ( Volland) klopfe unermüdlich gegen Mauern, wo sich andere durch kurz geöffnete Türen schnell hindurch flüchten würden.

Anzeige

Stichworte: Trump, Nationalismus, Rassismus

Dass der inzwischen in Berlin-Steglitz beheimatete Kreuz- und Querdenker nun ausgerechnet auf Usedom ausstellt (gerade noch waren seine Grafiken in Stuttgart zu sehen), dazu hat er sich schon bei einer Insel-Stippvisite im vergangenen Herbst entschlossen. Seit Jahrzehnten gut bekannt mit dem Galeristen-Ehepaar Katja und Horst Herkner, findet er deren Konzept in den Räumen des Bahnhofs der UBB geradezu faszinierend. Die blau-weißen Triebwagen würden ohnehin jede Menge Menschen hierher bringen, und Herkners hätten das Gespür und die Kontakte, ihnen neben besonderer Literatur wechselnde Kunst zu offerieren, die zwischen klassisch und extravagant changiere.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Person: Ernst Volland Ernst Volland ist 1946 in Bürgstadt/ Miltenberg geboren, in Wilhelmshaven ausgewachsen und studierte Bildende Kunst in Hamburg sowie Berlin. Seit 1975 freiberuflich, erste Ausstellungen 1985/1986. Volland lebt und arbeitet in Berlin-Steglitz. Seit 1990 Werkserie „Eingebrannte Bilder“ und gemeinsame Veröffentlichungen mit dem russischen Fotografen Jewgeni Chaldej. Ab 2005 Buntstiftbilder, vier Kinderbücher mit Texten und Zeichnungen. Die Kunsthalle ist täglich geöffnet von 11 bis 18 Uhr. Gezeigt wird auch eine Dauerausstellung Armin Mueller-Stahl. Telefon: 038378/478360; info@buchkunst-usedom.de; www.buchkunst-usedom.de

„Dazu passen meine kreativen und kritischen Arbeiten wunderbar“, findet Volland. „Ich muss mich bemerkbar machen, in die Attacke gehen, wo ich es für unerlässlich halte“, bezieht er Stellung. Stichworte: Trump, Nationalismus, Rassismus, Wettrüsten und Kriegsgefahr. Er ist unbequem und sehr politisch, besonders aber will er unabhängig sein und bleiben. Letzteres veranlasst ihn, bis heute Verlockungen von Parteifunktionären wie den SPD-Granden Gabriel und Steinmeier zu widerstehen. Wenn er überhaupt in eine Schublade passe, dann als Antifaschist. Dafür spricht denn auch sein in Kürze folgendes, neues Projekt, Porträtfotos von 21 jungen Frauen zu zeigen, die im Widerstand gegen die Nazis waren, aber bis heute indes gesellschaftlich weitestgehend unbekannt geblieben sind. Warum wohl nur?

In den 1970er und 1980er Jahren war er diversen Attacken der Bonner und Berliner Staatsmacht ausgesetzt. Ermittlungen, Durchsuchungen, ja sogar Morddrohungen und die Zerstörung einer Open-air-Ausstellung ließen Volland in den Fokus der politischen Öffentlichkeit rücken. Heute sieht er seine Arbeit dadurch geadelt. Dass politische Gegner ihn, der oft in einem Atemzug mit Klaus Staeck, Gerhard Richter und Sigmar Polke genannt wird, heute gar als Putin- und Chinaversteher zu diskreditieren versuchen, lässt ihn kalt. Dem Quälgeist und Unruhestifter geht es um objektive Berichterstattung ohne Vorbehalte, um die Debatte darüber: Was ist Wahrheit, und was ist Fake? Und vor allem darum, sich nicht aus Bequemlichkeit der grassierenden Dummheit hinzugeben.

Einblicke in die Welt des Experimentierens

Die Schau in Ahlbeck zeigt auch berühmt gewordene Fotos in einer professionellen Unschärfe, die aus Bildern visuelle Rätsel werden lassen. Da sind Che Guevara, der Atombombenabwurf über Hiroshima und die Monroe. Volland gewährt Einblicke in seine Welt des Experimentierens, der sich wiederholenden Grenzüberschreitung und umstrittener politischer Botschaften.

Bernd Hüppauf schreibt im Band „Eingebrannte Bilder“: „Er ( Volland) schmuggelt Politik über die Grenze zur Kunst.“ Wen solcherart gefährliches Tun neugierig macht, sollte die Ahlbecker Kunsthalle dringend bis zum 4. September aufsuchen. Und am besten das genannte, fast 600 Seiten starke Kompendium von dort mitnehmen. Denn das bietet Lese- und Erkenntnisgewinn weit über diesen Sommer hinaus.

Lesen Sie auch

Von Steffen Adler