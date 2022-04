Ausstellung in Heringsdorfer Villa Irmgard: So sehen zwei Hamburger Fotografen die Ostsee

Heringsdorf

Die Hamburger Fotografen Peter Haefcke und Michael Pasdzior stellen derzeit in der Heringsdorfer Villa Irmgard einen Teil ihrer Fotos aus dem im Juli 2021 erschienenen Bildband „Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein“ aus. Die Ausstellung dauert bis zum 30. Juni 2022 und endet mit einer Finissage.

Der Bildband „Ostseeküste“ ist gewissermaßen der letzte Teil einer Trilogie. Zuvor bereisten die beiden Fotografen die Atlantik-Küsten Europas von Spanien bis nach Island sowie die Nordseeküste. Resultat waren jeweils zwei umfangreiche Bildbände. Was alle drei Fotobücher vereint, ist, dass Michael Pasdzior die Farbfotografien beigesteuert hat und Peter Haefcke die seinigen in Schwarz-Weiß.

Diese gegensätzliche Darstellungsweise machen die Bücher sowie die Ausstellung in der Villa besonders reizvoll. Die seit rund zwei Jahrzehnten befreundeten Fotografen unternahmen ihre Foto-Reisen zwar stets gemeinsam, gingen aber immer getrennt auf Foto-Pirsch. „Der eine geht in die, der andere in die Richtung. Der Ort ist der gleiche, die Motive sind unterschiedlich“, beschreibt Haefcke.

Für ihre Ostseefotos bereisten die beiden die Küste in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mehrmals innerhalb von zwei Jahren. Herausgekommen ist ein Bildband mit rund 200 Fotografien, darunter auch etliche von der Insel Usedom. „Wir suchen nicht, wir finden. Wir fahren ohne Ziel los und lassen uns treiben“, so Pasdzior, der viele Orte von seiner Tätigkeit als Reisereporter für das Hamburger Abendblatt kennt.

Mit einer Leica Monochrome unterwegs

„Die Fotos sind nicht gestellt. Wir haben einfach fotografiert. Das gibt die authentischeren Fotos“, erklärt Haefcke, der mit einer Leica Monochrome fotografiert. Er arbeitet ausschließlich in Schwarz-Weiß. Das hat seine Ursprünge in der Analogfotografie, wo es schwierig für ihn war, in der Dunkelkammer Farbfotos in guter Qualität zu entwickeln. Die Schwarz-Weiß-Fotografie hat er auch mit dem Umstieg auf eine Digitalkamera beibehalten.

Die Fotografien der beiden zeigen die Landschaften, die Bebauung und die Menschen, die an der Ostseeküste zwischen Flensburg und Ahlbeck leben oder dort Urlaub machen in all ihrer Vielfalt aus unterschiedlicher Perspektive. Die farbigen Bilder Pasdziors erzählen häufig Geschichten. Sie zeigen die Schönheit der Natur, aber auch den Charme des Alltäglichen. Mit feinsinnigem Blick fängt der Fotograf Auffälligkeiten und Sonderbares ein. Haefckes Schwarz-Weiß-Fotos sind unmittelbar. Seine Landschaften und auch Menschenbilder sind abstrahierter, romantischer und die Freude an den gefundenen Motiven überträgt sich in ihrer Dichte direkt auf den Betrachter.

Die Ausstellung „Ostseeküste“ ist während der Öffnungszeiten der Villa Irmgard im Obergeschoss zu sehen. Die Villa ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Im April: dienstags und donnerstags bis samstags von 12 bis 16 Uhr. Ab Mai: dienstags und donnerstags bis samstags von 12 bis 18 Uhr und sonntags nach telefonischer Anfrage unter 038378/22361.

