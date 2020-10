Lüttenort

Es war ein schöner Zufall: Nachdem auch das Museum in Lüttenort zwei Monate lang coronabedingt schließen musste, kam die Genehmigung, Atelier und Museum unter Berücksichtigung vorgeschriebener Hygienemaßnahmen wieder öffnen zu dürfen, am 11. Mai. Es war just der Geburtstag Otto Niemeyer-Holsteins, dessen Lebenswerk hier an der schmalsten Stelle der Insel bewahrt wird.

Die Ausstellung „Usedom. Auf den Spuren von Otto Niemeyer-Holstein“ wurde aus oben genanntem Grund ohne Zeremonie eröffnet – dass sie trotz allem von über 6000 Besuchern beachtet und betrachtet wurde, spricht für die Sehnsucht der Einheimischen und Touristen nach Kunsterlebnissen und wohl auch nach einem Stück Normalität im Alltag.

Aquarelle ergänzen Bildersammlung

Die Malerin Sabine Curio (l.) ist Vorsitzende des Freundeskreises Otto Niemeyer-Holstein. Hier sucht sie gemeinsam mit Museumsleiterin Franka Keil nach der besten Platzierung der Werke. Die erweiterte Ausstellung ist bis April 2021 zu sehen. Quelle: Ingrid Nadler

Wegen der guten Resonanz haben der Förderverein Freundeskreis ONH und die Museumsleitung entschieden, die Ausstellung bis zum 11. April 2021 zu verlängern. Weil die Rückgabe in der Ausstellung gezeigter Leihgaben jedoch zeitlich befristet war, ist die Anordnung der Bildersammlung neu konzipiert und durch Aquarelle Otto Niemeyer-Holsteins ergänzt worden. „Weil Aquarelle sehr lichtempfindlich sind, zeigen wir sie vornehmlich in der dunklen Jahreszeit. Das passt jetzt also sehr gut“, erklärt die Malerin Sabine Curio, die dem Freundeskreis vorsteht.

„Die Ausstellung zeigt Gemälde und Aquarelle, deren Motive Otto Niemeyer-Holstein von seinen Lieblingsorten mitgebracht hat und die zum Teil an Ort und Stelle entstanden sind. Anders als Lyonel Feininger, der seine bevorzugten Orte auf der Insel mit dem Fahrrad aufgesucht hat, mussten die Ziele Niemeyer-Holsteins, der wegen seiner Vorliebe zum Wasser auch Käpt’n genannt wurde, mit dem Segelschiff erreichbar sein. Und so finden sich in der Ausstellung Ansichten von Benz, Pudagla, Neppermin, Loddin, der Krumminer Wiek oder auch von Neuendorf“, beschreibt Museumsleiterin Franka Keil einen Schaffenszeitraum von 1932 bis 1982.

„Neuendorf? Wo liegt Neuendorf?“ Angeregt von den Bildern, wollten etliche Besucher sich umgehend auf den Weg zu den Lieblingsorten des Malers machen. Und so wurden Franka Keil und ihre Mitarbeiterinnen, die stets eine Landkarte parat hatten, auch zu einer Art Fremdenführer.

125. Geburtstag Niemeyer-Holsteins im kommenden Jahr

Konzertveranstaltungen und Lesungen, die das Museum in Lüttenort darüber hinaus prägen, sollen – so Corona es zulässt – im kommenden Jahr nachgeholt werden. Dann steht am 11. Mai der 125. Geburtstag Otto Niemeyer-Holsteins im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. „Wir hoffen, dass die Festveranstaltung wie geplant stattfinden kann. Wir erwarten Abgesandte von Land und Kreis und neben Günter Niemeyer, dem Sohn des Künstlers, auch dessen Enkel Gregory Niemeyer. Er lebt in den USA und referiert als Hochschuldozent zum Thema Moderne Medien. Die sollen – in bescheidenem Umfang – auch in Lüttenort Einzug halten.

Hörbank für die jüngsten Besucher

„Wir bekommen aus dem Vorpommern-Fonds eine sogenannte Hörbank gefördert“, blickt Franka Keil voraus. „Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, unsere jüngsten Besucher zu beschäftigen, während die Eltern sich die Ausstellung ansehen. Zur Hörbank gehören Kopfhörer, über die verschiedene Angebote genutzt werden können.“ So dürfte das von Kindern eingesprochene Märchen der Kinderbuchautorin Helma Heymann, „Der Maler und die Unnererdschen“, für ein vergnügliches Hörerlebnis sorgen.

Die heute 83-jährige Helma Heymann ist in der Ückeritzer Waldstraße in Nachbarschaft zu den Usedomer Künstlern aufgewachsen und mit Günter Niemeyer zur Schule gegangen. Und wer sind nun die Unnererdschen? Bernsteinhexe, Nixen, Klabautermann und ein grüner Drache.

Das Museum ist mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Ingrid Nadler