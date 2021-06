Ausstellung in Zinnowitz: Warum gab es auf Usedom Raketenschießzüge?

Zinnowitz

Für die Mitglieder der Historischen Gesellschaft des Ostseebades Zinnowitz bedeutete der Lockdown keinen Stillstand. Sie haben die Zeit genutzt, um ihre Ausstellung durch einige interessante Objekte zu bereichern und sie nun den Gästen zu präsentieren.

Eine Sonderausstellung widmet sich dem Gesundheitswesen des Ostseebades im 20. Jahrhundert. Badeärzte spielten bei der Entwicklung der Seebäder eine entscheidende Rolle. Als im Jahre 1793 der Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin am Heiligen Damm bei Doberan mitsamt Gefolge in die Fluten der Ostsee stieg und somit das erste deutsche Seebad nach englischem Vorbild begründete, geschah dies nur auf Anraten des Rostocker Medizinprofessors Dr. Samuel Gottlieb Vogel (1750-1837).

Auch an der Entwicklung des Ostseebades Zinnowitz hatten Badeärzte wie Dr. Wilhelm Sachse (1839-1892) und Dr. Fritz Friedel (1863-1912) großen Anteil. Sie betreuten nicht nur die Badegäste, sondern machten in ihren Publikationen die Vorzüge des Seebades einem breiten Publikum bekannt.

Die Ausstellung informiert ferner darüber, wie Zinnowitz um 1910 kurzzeitig zu einem internationalen Zentrum der pädiatrischen Balneologie (Bäderheilkunde) wurde und mit welchen Werkzeugen Zinnowitzer Zahnärzte einst ihre Kunst ausübten.

Mit Stolz präsentieren die Macher der Ausstellung die originale Schwesterntracht einer Zinnowitzer Gemeindeschwester. Eine Zusammenstellung von Biographien Zinnowitzer Ärzte, Zahnärzte und Apotheker mit vielen lebensgeschichtlichen Details, soweit es öffentlich zugängliche Quellen und die Schutzfristen des Landesarchivgesetzes zuließen, ergänzen die Ausstellung und machen sie auch für alle Zinnowitzer Einwohner interessant.

Erprobung eines Raketenschießzuges

Ein Kleinod in der Eisenbahnabteilung des Museums ist ein detailreiches Diorama von der Erprobung eines Raketenschießzuges am Standort Kienheide zwischen Peenemünde und Karlshagen (heutiger Parkplatz am Strand) im Jahre 1944. Nach der Invasion in der Normandie ab dem 6. Juni 1944 war durch die drückende alliierte Luftüberlegenheit der Betrieb von stationären Raketenabschussbasen in Westeuropa durch Hitlers Wehrmacht unmöglich geworden. Die Heeresleitung begann, den Einsatz mobiler Basen zu organisieren und brachte so den Tod auf den Schienenweg.

Daher wurden im Herbst 1944 auf den Bahnhöfen Zinnowitz und Wolgast nach erfolgter Ausbildung der Bedienungsmannschaften in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde/Karlshagen komplette Eisenbahnschießzüge zum Abschuss von A4-Fernraketen (V2) zusammengestellt.

Das Heimat- und Eisenbahnmuseum empfängt seine Besucher unter Beachtung der gültigen Hygienevorschriften. Anmeldung mit Luca-App möglich, ansonsten Eintragung in Meldeliste.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa-So 14-17 Uhr

Von Gerald Christopeit und Ute Spohler