Peenemünde

Er war Hitlers Lieblingsarchitekt. Als Rüstungsminister trug er die Verantwortung für das in der gesamten Kriegswirtschaft übliche Zwangsarbeitersystem. Albert Sperr verwirklichte mehrere monumentale Bauten für die Nationalsozialisten. Um seine Rolle im engsten Führungszirkel Hitlers, dem Entkommen der Todesstrafe nach dem Krieg und seine Karriere als PR-Profi geht es in der Sonderausstellung im Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde, die jetzt in der Turbinenhalle des ehemaligen Kraftwerkes eröffnet wird.

„ Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit“ ist die Ausstellung des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände Nürnberg überschrieben.

Sperr war auch für die Amerikaner und Engländer interessant

Dort wurde sie 2017 erstmals gezeigt. „Sie war nicht als Wanderausstellung konzipiert. Der Erfolg war aber so groß, dass wir sie mittlerweile vielerorts gezeigt haben“, sagt Alexander Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stadt Nürnberg. Das große Interesse an der Person Speer führt Schmidt darauf zurück, dass „ Speer seinen Namen zum Logo gemacht hat. Für die Amerikaner und die Engländer war er ein interessanter Typ – auskunftsfreudig, technisch versiert. Und dann war da die Nähe zu Hitler“, sagt Schmidt zu dem Mann, der auch „Gentleman-Nazi“ genannt wird.

Albert Speer, der 1981 in London starb, war ein Haupttäter des nationalsozialistischen Regimes und maßgeblich beteiligt an der Judenverfolgung und an Verbrechen in den Konzentrationslagern. Als einer der entscheidenden Befürworter des Peenemünder Raketenprogramms war er mehrmals bei Teststarts vor Ort. Sein Ministerium organisierte die Serienproduktion und baute dabei die Strukturen des zentralen Fertigungswerks im Konzentrationslager Mittelbau-Dora auf.

Starkult um Albert Speer

„ Speer war sehr wichtig für Peenemünde. Die Bautätigkeit lag in seiner Verantwortung“, sagt Philipp Aumann, Kurator des HTM. Er vergleicht den Starkult um Speer, der einer der einflussreichsten Menschen des Nationalsozialismus war, mit Wernher von Braun, der vor allem von den Amerikanern bewundert wurde, weil er einen entscheidenden Beitrag zur Landung des ersten Menschen auf dem Mond leistete.

Die Ausstellung zeigt einen Protagonisten des NS-Rüstungssystems und damit auch des Raketenprogramms. Sie lässt die Besucher in die Medienwelt der 1960er bis 1980er Jahre eintauchen, stellt aber der (Selbst)Inszenierung historische Fakten wie Dokumente, Fotos sowie Stellungnahmen von Experten der Speer-Forschung entgegen. „Wir nennen sie wartende Experten. Auf eine Frage antworten sie per Knopfdruck“, so Schmidt. In der Ausstellung stehen mehrere Schreibtische. Jedes Pult befasst sich mit einer anderen Lügenlegende, die Speer in seinen Büchern, die eine Millionenauflage erzielten, in die Welt setzte.

„Eine zentrale Aussage von ihm ist, dass er von Auschwitz nichts gewusst haben will. Er hat Auschwitz nicht nur gekannt, sondern auch mitgebaut. Das belegen auch Dokumente in der Ausstellung“, sagt Schmidt und verweist auf das Herzstück der Schau in der Turbinenhalle – das Lebenstonband von Speer.

Speer vor Gericht: „Er sei verführt worden von der Aura Hitlers “

Er spule wie eine Maschine den Zeitzeugen ab. „Er gibt sich reumütig“, so der Experte aus Nürnberg. Warum die Speer-Legende so erfolgreich wurde, erklärt der Nürnberger so: „Er war PR-Profi, Netzwerker und gut vorbereitet auf den Prozess.“ Seine Selbstrechtfertigung und Entschuldung begann schon bei seiner Verteidigung im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, in der er sich als verführt von der Aura Hitlers und der modernen Gestaltungsdynamik des Nationalsozialismus darstellte.

So war er in der Bundesrepublik nicht etwa als verurteilter Kriegs- und Menschheitsverbrecher geächtet, sondern wurde nach seiner Entlassung aus der Haft 1966 zum Kronzeugen der Geschichte des Nationalsozialismus und zum regelrechten Medienstar. Seine Bücher waren Bestseller, er trat in unzähligen Fernsehsendern auf und selbst professionelle Historiker folgten seiner Darstellung.

Die Ausstellung wird in Peenemünde bis zum 30. August gezeigt. Es gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Museums.

Von Henrik Nitzsche