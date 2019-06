Heringsdorf

In der Nacht zu Sonnabend stand auf der Bundesstraße 110 bei Usedom ein Auto in Flammen. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, brannte der VW Golf bereits in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte.

Auto gestohlen?

Der 19 Jahre alte Besitzer des Fahrzeugs wurde von der Polizei zu Hause angetroffen. Der Mann gab an, er habe den Golf am Freitagabend vor seinem Haus geparkt und den mutmaßlichen Diebstahl nicht bemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

RND/aab