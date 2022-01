Lubmin

Beim Brand eines Autos in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Sachschaden von 80.000 Euro entstanden. Zwei weitere Fahrzeuge, die neben dem brennenden Wagen standen, wurden durch das Feuer in der Nacht zum Donnerstag ebenfalls beschädigt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, ermittele nun die Kriminalpolizei. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von RND/dpa