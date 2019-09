Auto entzündet sich in Wolgast zwei Mal selbst

Wolgast

Das Auto, das sich bereits am Mittwochnachmittag in Wolgast selbst entzündet hatte, hat am selben Abend gleich noch einmal gebrannt. 23.37 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hohendorf, Kröslin und Wolgast erneut zum Katharinenberg gerufen. Das Kuriose: Im Inneren des Opels kam es wieder zu einem Schwelbrand, obwohl die Kameraden die Batterie beim ersten Einsatz abgeklemmt hatten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Bildergalerie: Feuerwehr löscht Auto in Wolgast gleich zwei Mal

Zur Galerie Am Mittwoch hat sich ein Auto in Wolgast gleich zwei Mal selbst entzündet – und das obwohl nach dem ersten Einsatz die Batterie abgeklemmt wurde. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Bereits am 15. August kam es wenige Häuser weiter zu einem weiteren Autobrand. Auch hier ging die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Von Tilo Wallrodt