Auto in Wolgast demoliert

Wolgast

Vandalismus an einem geparkten Auto: Bislang unbekannte Täter haben in Wolgast einen auf dem Parkplatz Am Stadion abgestellten Pkw der Marke VW Caddy beschädigt. Sie demolierten die Heckklappe des Fahrzeugs und schlugen eine Scheibe des Wagens ein. Die Tat muss in der Zeit vom 4. Januar, 15.30 Uhr, bis zum 5. Januar, 6 Uhr, begangen worden sein, teilte die Polizeiinspektion Anklam am Dienstagvormittag mit.

Sachschaden von rund 1200 Euro verursacht

Gestohlen wurde aus dem Auto nichts, informierte Katrin Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion. Es sei allerdings ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden, der auf etwa 1200 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zur Sachbeschädigung machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 zu wenden. Hinweise nehmen auch die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

