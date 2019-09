Anklam

Ein 60-Jähriger ist mit seinem Wagen am Sonnabend gegen 18.15 Uhr auf der A20 nahe Anklam (Vorpommern-Greifswald) in die Böschung gerast und hat sich mehrfach überschlagen. Danach blieb das demolierte Auto auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine Begleiterin kamen am Samstagabend schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte.

Die Polizei teilte außerdem mit, dass der Fahrer auf regennasser Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Totalschaden am Auto

Die Autobahn war in Richtung Berlin für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 26.500 Euro.

Von dpa/RND