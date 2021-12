Autobahn A 6: Zweispurig in Richtung Swinemünde

Swinemünde

Die Generaldirektion für Straßen und Autobahnen (GDDKiA) will es Nutzern der Schnellstraße S3 zwischen Stettin und Swinemünde während der Weihnachts- und Neujahrszeit leichter machen. Die Änderungen betreffen vor allem die rekonstruierte Anschlussstelle Kijewo und den Abschnitt der Autobahn A6 aus Deutschland in Richtung Ostsee. Statt einer Fahrspur auf einer Seite der Autobahn A6 sind den Autofahrern zwei Straßenseiten zur Verfügung gestellt worden. Der Verkehr in Richtung Swinemünde und Danzig erfolgt zweispurig, in Richtung Kolbaskowo einspurig. „Die Änderungen sollen die Durchfahrt verbessern, insbesondere in Richtung Swinemünde, wo sich die längsten Staus bilden“, sagt Mateusz Grzeszczuk von der GDDKiA in Stettin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den letzten Monaten haben die Straßenbauer die A6 von Stettin in Richtung Kolbaskowo und weiter nach Deutschland umgebaut. Dies war der letzte Abschnitt der Autobahn, der noch eine Betonplattenoberfläche aus der Vorkriegszeit hatte. Ab Mitte Januar 2022 ist auf diesem Abschnitt aufgrund der letzten Arbeiten nur eine Straße zur Verkehrseinführung geplant.

Und noch eine weitere gute Nachricht für Autofahrer: Am Donnerstag genehmigte der Woiwode Westpommerns den Bau einer Schnellstraße auf dem Abschnitt Troszyn-Dargobadz in Richtung Swinemünde. Die Modernisierung soll voraussichtlich 2022 beginnen.

Von Radek Jagielski