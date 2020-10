Autofahrer auf Usedom mit knapp zwei Promille und unter Drogen unterwegs

Ahlbeck

Ein 27 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zu Sonntag mit knapp zwei Promille Atemalkohol am Steuer von der Polizei erwischt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, stoppten die Beamten den Mann aus Polen kurz nach Mitternacht in der Swinemünder Chaussee. Er konnte keinen Führerschein vorweisen. „Der Mann wurde auch auf Drogen überprüft. Ein Test schlug bei Marihuana an“, so ein Polizeisprecher in Anklam. Die Schlüssel für das Fahrzeug wurden dem Mann abgenommen und auf dem Polizeirevier in Heringsdorf musste er zur Blutprobenentnahme.

Von Hannes Ewert