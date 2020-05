Autofahrer aufgepasst: Ab Mai wird Peenebrücke vor Anklam erneuert

Anklam/Neustrelitz

Das Straßenbauamt Neustrelitz hat jetzt seine Pläne zur Instandsetzung der Anklamer Peenebrücke konkretisiert, über welche die Bundesstraße 109 verläuft. Der Zuschlag für die rund 830 000 Euro teuren Arbeiten wurde demnach am 24. April erteilt. Ihn habe das Bauunternehmen Jürgen Martens GmbH aus Schwerin-Wittenförden erhalten.

Gegenwärtig werde der genaue Baubeginn abgestimmt. Voraussichtlicher Baustart sei noch im Mai. Zu Ende Januar 2021 soll die Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen sein.

Unter anderem Arbeiten an Brückengeländer und Fahrbahnbelag geplant

Wie das Straßenbauamt mitteilt, beinhaltet die Instandsetzung unter anderem die Reinigung von Bauteilen, die Betoninstandsetzung inklusive Rissbehandlung der gesamten Brücke, Korrosionsschutzarbeiten sowie eine Instandsetzung der Fahrbahnübergangskonstruktionen samt dem Austausch aller Dichtprofile.

Auch sollen die Deckschicht des Fahrbahnbelages erneuert, Entwässerungseinlaufe gereinigt und repariert sowie der Vogeleinflugschutz teilweise erneuert werden. Weitere Arbeiten erfolgen an den Brückengeländern und an der Lärmschutzwand. Und: Das defekte Glaselement in der Lärmschutzwand wird ersetzt.

Fußgänger und Radfahrer werden umgeleitet

Während der Arbeiten wird die B 109 an der Baustelle halbseitig für den Straßenverkehr gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Für Fußgänger und Radfahrer wird die Peenebrücke voll gesperrt; hier erfolgt die Umleitung über die benachbarte Fußgängerbrücke.

Auch der Spielplatz unmittelbar neben der Brücke am südlichen Ufer ist in der Bauphase nicht nutzbar. Der Uferweg südlich der Peene (Stadtseite) sowie die „ Uferstraße“ nördlich der Peene müssen zeitweise gesperrt werden. Die Marina ist währenddessen über die direkte Zufahrt zur B 109 zu erreichen. Zu Einschränkungen für den Schiffsverkehr kommt es nicht.

„Unter Beachtung der Ferienreiseverordnung und Feiertagsregelung werden die halbseitigen Verkehrseinschränkungen zwei Tage vor und nach Feiertagen sowie in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. August 2020 aufgehoben“, informiert das Amt weiter. „Sollten kurzzeitige Vollsperrungen erforderlich werden, sind diese in die Nachtstunden zu legen. Rettungsfahrzeuge mit Sondersignal können auch in dieser Zeit die Brücke passieren.“

Von Tom Schröter