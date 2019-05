Koserow

Auf Höhe des Bahnhofes in Koserow wurde in der Nacht zu Dienstag gegen 3 Uhr ein Mann angehalten, der volltrunken am Steuer saß. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Beamte, dass der Fahrer aus Brandenburg in Schlangenlinien auf der B 111 unterwegs war und mit seinem Auto beinahe mit einem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr kollidierte. Die Polizisten stoppten seinen Peugeot und ließen ihn pusten. Ergebnis: 2,30 Promille Atemalkohol. Für ihn ging es ins Krankenhaus nach Wolgast, um eine Blutprobe abzugeben.

Vermutlich, so die Polizei, handelt es sich bei dem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr um einen schwarzen Seat, der beinahe Teil eines Unfalls geworden wäre. Der Fahrer bzw. die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Führerschein konnte dem 58 Jahre alten Mann nicht abgenommen werden, denn er besitzt keinen. Jetzt hat sich der Fahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

Hannes Ewert