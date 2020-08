Autofahrer fährt mit 2,89 Promille durch Kölpinsee auf Usedom

Kölpinsee

Der Montagvormittag endete für einen 65 Jahre alten Mann im Wolgaster Krankenhaus. Wie die Polizei in Anklam berichtet, wurde der Mann aus Brandenburg in Kölpinsee mit 2,89 Promille Atemalkohol am Steuer erwischt. „Ein Zeuge beobachtete, dass der Mann eine sehr auffällig Fahrweise hatte und informierte uns“, so Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Der Augenzeuge versuchte zunächst noch, den Fahrer aufzuhalten, was ihm allerdings nicht gelang. Von Kölpinsee wurde der Fahrer ins Krankenhaus zur Blutprobenentnahme gebracht. Nun ermittelt die Polizei.

Von Hannes Ewert