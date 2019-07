Autofahrer mit 1,67 Promille in Züssow gestoppt

Usedom Alkohol am Steuer - Autofahrer mit 1,67 Promille in Züssow gestoppt In der Nacht zu Donnerstag wurde ein 39 Jahre alter Mann in Züssow auf der Chauseestraße von der Polizei gestoppt. Sein Pech: Er hatte vorher reichlich Alkohol getrunken. Das Messgerät stoppte bei 1,67 Promille Atemalkohol. Den Autoschlüssel musste er abgeben.

