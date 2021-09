Autorin Antonia Michaelis aus Lassan: Auf Madagaskar dem Glück auf der Spur

Wehrland/Wolgast

Woran denken Sie, wenn Sie von Madagaskar hören? An üppigen Urwald, glückliche exotische Menschen, einsame Buchten, Urlaubsatmosphäre? „Es gibt Leute, die meinen, Madagaskar liege in Südamerika und Tiger lebten dort. Aber all diese Vorstellungen haben mit der Realität nichts zu tun“, stellt Antonia Michaelis klar. Als die in Wehrland bei Lassan wohnende Buchautorin zusammen mit ihrer Familie im September 2018 Deutschland Adieu sagte, um die folgenden etwa anderthalb Jahre in dem Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste zu verbringen, hatte sie selbst keine allzu klaren Vorstellungen von dem, was sie erwarten würde.

Der Besuch in dem Land fernab von Vorpommern war intensiv, ereignis- und arbeitsreich. Trotz ihres vielseitigen sozialen Engagements auf der von Armut geplagten weltweit viertgrößten Insel nahm sich die vierfache Mutter auch noch Zeit für ihren Roman „Die Wiederentdeckung des Glücks“, der soeben im Droemer/Knaur-Verlag erschienen ist und den Antonia Michaelis am 12. Oktober in Wolgast öffentlich vorstellen wird (siehe: Info-Kasten).

„Die Handlung spielt in Antsirabé, also in der Stadt, in der wir auf Madagaskar gelebt haben“, erzählt die Schriftstellerin. „Die zentrale Figur ist Biskuit, ein Einheimischer, der sich in dem von einer jahrtausendealten Tradition der Sklaverei geprägten Land allmählich hocharbeitet. Dabei helfen ihm ein deutscher Fahrradtourist namens Terje und seine Freundin Maribell.“

„Alles ist erfunden – und alles ist wahr“

Poetisch und mit der aus eigenem Erleben geschöpften Kenntnis der landestypischen Zustände erzählt der Gesellschaftsroman das Schicksal von vier Menschen, deren Biografien sich auf Madagaskar miteinander verweben und die bei ihren Bemühungen, Grenzen zu überschreiten und sich zu entfalten, Höhen und Tiefen zu meistern haben. „Der Roman ist frei erfunden, aber einzelne Teile sind authentisch“, betont die preisgekrönte Autorin, Jahrgang 1979. „Und: Die Handlung beginnt und endet auf der Insel Hiddensee.“

Neuerdings gehört auch das sogenannte Taubenhaus zum Schulkomplex in Talata. Quelle: privat

Obwohl Antonia Michaelis schon seit geraumer Zeit wieder in Deutschland ist, dreht sich in ihrem Alltag nach wie vor vieles um Madagaskar. Mit der Privatschule „Lycée les Pigeons“ (deutsch: „College der Vögel“) im Dorf Talata unweit der 240 000-Einwohner-Metropole Antsirabé – die Schule hat sie zusammen mit vielen Partnern vor Ort und aus Deutschland praktisch aus dem Boden gestampft – hält sie via Internet bis heute engen Kontakt. Hier ist sie Organisatorin, Finanzier, Patin mehrerer Kinder und Lehrerin.

Buchvorstellung in Wolgast Am 12. Oktober um 19.30 Uhr wird die Autorin Antonia Michaelis ihr Buch „Die Wiederentdeckung des Glücks“ in der Wolgaster Buchhandlung Marco Müller, Lange Straße 17/18, öffentlich vorstellen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Kartenvorbestellungen sind möglich unter Telefon 038 36/20 36 03.

„Ich erteile regelmäßig den Umwelt-Unterricht, arbeite den Lernstoff dafür aus und bespreche mich mit unseren Pädagogen, die vor Ort sehr gute Arbeit leisten“, berichtet die Wehrlanderin. „Zu der im November 2019 eröffneten Schule gehören inzwischen 452 Schüler und ein weiteres Gebäude, das sogenannte Taubenhaus.“ Teil des kühnen Hilfsprojektes ist auch ein Kinderhaus, in dem obdachlose Mädchen und Jungen ein menschenwürdiges Zuhause finden.

Zeichen der Zerstörung und der Hoffnung

Madagaskar, dessen wertvoller Urwald bereits größtenteils Brandrodungen zum Opfer fiel, wurde für Antonia Michaelis einerseits zum Sinnbild brachialer Umweltzerstörung, andererseits zur lebendigen Hoffnung auf eine Umkehr zu einem nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. „Aber dies geht nur mit Bildung und mit einer Stärkung des Selbstbewusstseins, insbesondere dem der Frauen“, sagt sie, verbunden mit dem Hinweis, dass der Überbevölkerung unbedingt Einhalt geboten werden müsse.

Mit ihrem Tun möchte die gebürtige Kielerin einen aktiven Beitrag leisten, um aus dem beschriebenen Teufelskreis auszubrechen. Der Verdienst aus ihrem Roman „Die Wiederentdeckung des Glücks“ komme in vollem Umfang der Schule in Talata und dem Straßenkinder-Programm zugute. „Mehrere Leser haben bereits Patenschaften für Kinder, wie Biscuit, abgeschlossen“, freut sich Antonia Michaelis. Wer mehr über die Sozialprojekte erfahren möchte, kann sich jederzeit im Internet auf der Seite www.les-pigeons.net schlau machen.

Von Tom Schröter