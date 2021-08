Autotreffen auf Usedom: Zwischen PS-Gesprächen und Dezibel-Messungen

Usedom

Vor 21 Jahren gab es auf der Wiese hinter dem Autokino in Koserow das erste Autotreffen auf der Insel Usedom. Tuning-Fans aus ganz Deutschland reisten mit ihren aufgemotzten Fahrzeugen an die Ostsee, um sie anderen Teilnehmern zu zeigen.

„Wir waren früher eine Schraubergemeinde auf der Insel Usedom und sagten uns, dass wir alle Menschen zusammenführen wollen, die selbst gerne an ihren Fahrzeugen basteln“, erinnert sich Mirko Zienow Reusch an die Anfänge des Treffens. Mit einem Jahr coronabedingter Pause feiern die Autoschrauber in diesem Jahr ihr 20. Treffen. Austragungsort sind die Peenewiesen in der Stadt Usedom.

Interessenten aus ganz Deutschland

Da es Interessenten aus ganz Deutschland für dieses Treffen gab, mussten die Veranstalter nach nur zwei Jahren damals umplanen. „Die Kapazitäten reichten nicht mehr aus und wir wichen nach Usedom auf die Peenewiesen aus“, erzählt Mirko Zienow-Reusch, welcher sich seit den Anfängen mit um die Organisation des Festes kümmert. Schnell wuchs die Gemeinde auf mehr als 600 Fahrzeuge an. Ein Großteil der Gäste sind Stammgäste. „Mittlerweile ist es so, dass die Besucher von einst ihre Kinder mitbringen, die selbst schon zu Autoschraubern wurden“, so Zienow Reusch.

Eine gemeinsame Ausfahrt der getunten Fahrzeuge wird es an dem Wochenende nicht geben. Wäre auch nicht gerade sinnvoll, mitten in der Hochsaison mit dem Auto auf der Insel unterwegs zu sein. Mittelpunkt der Veranstaltung sind die Festspiele. „Es gibt unter anderem einen Show & Shine Wettbewerb. Jeder Teilnehmer darf sein Fahrzeug präsentieren und die besten Autos räumen Preise ab“, erklärt er.

Prämien für schönste Autos

Nicht nur die schönsten Autos werden prämiert, sondern es werden sogar die stärksten Männer und Frauen gesucht. „Ziel ist es, innerhalb von 30 Sekunden ein Auto so weit wie möglich zu ziehen.“ Teilnehmen kann an der Wochenend-Veranstaltung übrigens jeder – man muss nicht unbedingt mit einem getunten Auto dort aufschlagen. „Wir haben eine Händler-Meile, man kann Banane-Boot an der Wasserstelle fahren und es gibt die Möglichkeit, mit etlichen Tuning-Fans ins Gespräch zu kommen“, erklärt er. Bei einem Aussteller kann man sogar die Dezibelanzahl seiner Anlage messen lassen.

Wenn die Bässe wummern, fliegen auch mal die Haare durch die Gegend. Quelle: privat

Programm:

Freitagabend: 18 Uhr Eröffnung der Händlermeile

21 Uhr Open-Air-Party

Samstag: ab 10 Uhr Händler-Meile,

Von Hannes Ewert