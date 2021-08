Autowerkstatt in alter Usedomer Molkerei öffnet ihre Türen

Usedom

Stephan Grundmann blickt in diesen Tagen auf ein Jahrzehnt Selbstständigkeit zurück. Deshalb lädt der 37-jährige Usedomer Kfz-Meister am 4. September zu einem Tag der offenen Tür ein. Einheimische verbinden das Industriegebäude, in dem Grundmann seine Werkstatt eingerichtet hat, noch mit der hier einst ansässigen Molkerei und so dient es auch heute noch manchem als Orientierungshilfe.

Stephan Grundmann hat das Haus in der Swinemünder Straße 2010 im Zuge einer Zwangsversteigerung erworben. „In einem Anflug jugendlichen Leichtsinns“, sagt er heute und fügt dann schnell hinzu, dass er nichts bereue. „Aber wenn ich gewusst hätte, was hier alles im Argen gelegen hat, wer weiß …“

Meister mit der Auftragslage zufrieden

Heute macht es wieder Freude, das sorgfältig sanierte Haus anzusehen. Im Obergeschoss befinden sich zwei Wohnungen, unten wird geschraubt. „Wir bieten unseren Kunden einen Rundumservice“, sagt Grundmann. Dafür hat er zwei Schlosser und eine Kollegin fürs Büro eingestellt und ist zufrieden mit der Auftragslage.

Stephan Grundmann (37) hat ein altes Industriegebäude in der Stadt Usedom saniert und sich hier vor zehn Jahren als Kfz-Meister selbstständig gemacht. Quelle: Ingrid Nadler

Wenn er Besucher am Tag der offenen Tür durch die Räume führt, werden sie gleich auch mit der Geschichte des Hauses konfrontiert. Drei große Milchkannen und eine alte Waage hat der Kfz-Meister aus jener Zeit unter anderem aufbewahrt. Eine besonders stabile Tür in dem eigenartig verwinkelten Gebäude muss früher in den Kühlraum geführt haben. „Ich würde gern mehr über die Geschichte des Hauses erfahren. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch historische Fotos“, formuliert Stephan Grundmann eine Bitte.

Der Hausherr ist Insulaner durch und durch. Nachdem er durch die Trennung seiner Eltern längere Zeit in Thüringen gelebt hat, hat es ihn als 21-Jährigen in den Nordosten Deutschlands zurückgezogen, wo er in Schwerin die Meisterschule absolviert und sich im Autohaus Esser in Wolgast erste Sporen verdiente. Er wohnt im Usedomer Ortsteil Wilhelmsfelde und ist in der zweiten Legislaturperiode mit dem Mandat der Usedomer Bürgerliste auch Stadtvertreter.

Kommt zu den Sitzungen und diskutiert mit!

„Das bin ich auch wirklich gerne“, sagt der 37-Jährige, der durchaus als streitbarer Zeitgenosse gilt. „Mich stört, dass viele Leute immer nur meckern, mit den Fingern auf uns 13 Hanseln in der Stadtvertretung zeigen und behaupten, dass wir nichts machen würden. Kommt doch zu den Sitzungen und diskutiert mit!“, lautet sein Appell an die Mitbürger.

Stephan Grundmann (rechts) mit seinem Kollegen Erwin Blunk bei der Arbeit. Quelle: Ingrid Nadler

Und Stephan Grundmann weiter: „Ich würde mir ein besseres Wirgefühl wünschen, so wie es bei einigen Veranstaltungen auch sichtbar wird. Ich denke zum Beispiel gerne an die Auftritte des Usedomer Karnevalvereins. Wie schön war es, als die Zuschauer auf dem Markt spontan mitgetanzt haben. Oder erinnern wir uns an die von Thomas Natzke organisierten Fußballübertragungen in der Wässering oder 2018 an den großen Umzug zur 720-Jahr-Feier der Stadt. Da haben viele Vereine begeistert mitgewirkt. Lasst uns nicht immer nur nach Ausreden suchen, denn irgendwas ist immer!“

Von Ingrid Nadler