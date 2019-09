B 110: Radweg von Mellenthin nach Zirchow

Mellenthin/Zirchow

Ende Oktober soll der gut 6,5 Kilometer lange und 2,50 Meter breite Radweg von der Stadt Usedom bis zur Kreuzung Mellenthin (Abbiegung Gasthof Klein) entlang der B 110 fertiggestellt sein. Die Asphaltschicht ist so gut wie fertig. Die Gesamtkosten liegen bei rund 800 000 Euro.

Zu dem neuen Abschnitt für Radfahrer soll schon bald ein weiterer kommen. Wie Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz, auf OZ-Nachfrage informiert, soll der Radweg auf der B 110 von der Kreuzung Mellenthin bis nach Zirchow (vorbei an Dargen) fortgeführt werden. „Wir befinden uns noch in der Planung. Die beinhaltet auch die Variantenuntersuchung. Ich hoffe, dass wir den Radweg entlang der B 110 mittelfristig bauen können“, so Krage.

Von Henrik Nitzsche