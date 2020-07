Anklam

Schwerer Quad-Unfall in Vorpommern-Greifswald: Am Samstag ist der Fahrer eines solchen Geräts auf der Bundesstraße 110 in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei mitteilte, erlitt er dabei schwere Verletzungen.

Gegen 10.05 Uhr war der 39-Jährige aus Richtung Liepen in Richtung Anklam unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt Stolpe kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Beim Versuch, das Quad wieder auf die Straße zu lenken, geriet dieses ins Schlingern.Der 39-Jährige steuerte sein Quad in den Gegenverkehr und wurde dort nacheinander von zwei Pkw erfasst.

Der Quad-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrer blieben unverletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 6500 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Von OZ