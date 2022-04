B 111 auf Usedom: Der Durchlass in Zinnowitz erstrahlt in neuem Glanz

Zinnowitz

Gute Nachrichten für alle Autofahrer, die rund um die Osterfeiertage die B 111 über Zinnowitz nutzen möchten: Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mitteilt, ist die Erneuerung des Durchlasses und der Neubau einer Trockenröhre für den Artenschutz in der Ortsdurchfahrt Zinnowitz im Zuge der B 111 sind abgeschlossen. Seit Montag ist die halbseitige Verkehrsführung aufgehoben. Am Dienstag fanden noch arbeiten im Randbereich statt, die den Verkehrsfluss aber nicht beeinflussten.

So sah der Durchlass vor den Bauarbeiten aus. Quelle: Hannes Ewert

Ursprünglich sollten die Arbeiten am Durchlass am 1. April beendet werden. „Aufgrund massiver Personalengpässe, die der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet waren, wurde das Bauzeitfenster bis zum Donnerstag (14. April) ausgeweitet“, so ein Sprecher der Behörde. Gemeinsam ist es dem Bauunternehmen und dem Straßenbauamt Neustrelitz nun gelungen, die Arbeiten bereits mit dem ersten Osterferientag am 11. April zu beenden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ